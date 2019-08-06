1260 тонн воды сброшено авиацией Минобороны России в районы крупных лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
С утра 4 августа с.г. самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России совершили 20 вылетов и сбросили на охваченные огнем лесные массивы 840 тонн воды. Вертолеты Ми-8 армейской авиации совершили 27 вылетов и 84 сброса воды общим объемом 420 тонн. Потушено 170 тысяч гектаров горящего леса.
С начала проведения операции авиационной группировкой Минобороны России сброшено на охваченные огнем лесные массивы 5490 тонн воды. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 90 вылетов, вертолетами Ми-8 армейской авиации ЦВО и ВВО - 143 вылета на тушение пожаров.
Авиацией Минобороны потушены пожары на общей площади 690 тысяч гектаров.
Фото: Минобороны РФ
Читайте также:
Минобороны рассказало о масштабных ядерных учениях
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Что представляла собой Грузия перед вхождением в состав России? Почему грузины так сильно просили о присоединении к Империи? И чем все это закончилось в XVIII веке? Об этом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
20 граждан России чеченского происхождения были задержаны в Польше в результате драки с местными футбольными фанатами.
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.