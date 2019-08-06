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Авиация сбросила в районы пожаров в Сибири 1260 тонн воды

Силовые структуры » ФСБ print

1260 тонн воды сброшено авиацией Минобороны России в районы крупных лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

С утра 4 августа с.г. самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России совершили 20 вылетов и сбросили на охваченные огнем лесные массивы 840 тонн воды. Вертолеты Ми-8 армейской авиации совершили 27 вылетов и 84 сброса воды общим объемом 420 тонн. Потушено 170 тысяч гектаров горящего леса.

С начала проведения операции авиационной группировкой Минобороны России сброшено на охваченные огнем лесные массивы 5490 тонн воды. Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершено 90 вылетов, вертолетами Ми-8 армейской авиации ЦВО и ВВО - 143 вылета на тушение пожаров.

Авиацией Минобороны потушены пожары на общей площади 690 тысяч гектаров.

Фото: Минобороны РФ

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Темы авиация армия россии происшествия новости армии минобороны рф пожары в сибири министерство обороны тушение пожаров в сибири
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