Истребитель F-35 потренировался работать с системой IBCS

В издании Defense News появилась публикация о том, что американский боевой самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки F-35 в режиме онлайн передал информацию единой системе управления комплексами ПВО и ПРО Integrated Air and Missile Defense Battle Command System.

В обнародованном материале сказано, что проведенная тренировка дала возможность убедиться в том, что истребитель пятого поколения может участвовать в многодоменных операциях в качестве самолета-разведчика там, где невозможно использовать другие средства обнаружения.

Отметим, что концепция многодоменных операций объединяет полученные данные от Военно-воздушных сил, Военно-морского флота и Вооруженных сил США, что помогает оперативно отслеживать ситуацию, складывающуюся на суше, в море, в воздушном пространстве и даже в космосе. По заверениям представителей Пентагона, такая система позволяет американскому командованию быстрее противников реагировать на изменение ситуации и принимать эффективные решения.

Фото: Pravda.Ru

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