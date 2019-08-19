В ФСБ впервые рассказали о количестве иностранных студентов в РФ

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала 2019 года ведет статистику иностранных студентов, которые получают образование в России. За два первых квартала текущего года в РФ въехали 181,5 тысячи зарубежных студентов.

Наибольшее количество учащихся приехали из Казахстана - 59,3 тысячи. Еще 21,2 тысячи студентов приехали из Китая. На третьем месте расположился Узбекистан, из которого приехали 14 тысяч человек. Украина заняла только четвертую позицию, поскольку украинских студентов оказалось всего 13,7 тысяч.

Помимо стран ближнего зарубежья, в Россию едут студенты из США, Вьетнама, Марокко, Египта, КНДР, Индии и Ирана. Федеральная служба безопасности утверждает, что в России учатся студенты из 174 стран мира.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что иностранных студентов вербуют террористы. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что группы международных террористов предпринимают попытку завербовать иностранных студентов в России. Также террористы продолжают вербовать в свои ряды трудовых мигрантов.

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