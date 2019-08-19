Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В ФСБ впервые рассказали о количестве иностранных студентов в РФ

Силовые структуры » ФСБ print

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала 2019 года ведет статистику иностранных студентов, которые получают образование в России. За два первых квартала текущего года в РФ въехали 181,5 тысячи зарубежных студентов.

Наибольшее количество учащихся приехали из Казахстана - 59,3 тысячи.  Еще 21,2 тысячи студентов приехали из Китая. На третьем месте расположился Узбекистан, из которого приехали 14 тысяч человек. Украина заняла только четвертую позицию, поскольку украинских студентов оказалось всего 13,7 тысяч.

Помимо стран ближнего зарубежья, в Россию едут студенты из США, Вьетнама, Марокко, Египта, КНДР, Индии и Ирана. Федеральная служба безопасности утверждает, что в России учатся студенты из 174 стран мира.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что иностранных студентов вербуют террористы. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что группы международных террористов предпринимают попытку завербовать иностранных студентов в России. Также террористы продолжают вербовать в свои ряды трудовых мигрантов.

Читайте также:

Будни разведчика: как стать своим среди чужих

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы фсб студенты образование
Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Андрей Бакланов: Саудовская Аравия и Иран на самом деле не враги
Авто
Есть ли шанс обмануть алкотестер?
Здоровье и профилактика
Что надо каждому знать о тепловом ударе
Новости Все >
Французский коммунист призвал ЕС отменить санкции в отношении РФ
На стене дома в Одинцово появилось самое большое граффити Гагарина в РФ
Мэрия Москвы ожидает роста явки на выборы из-за протестов
Специалисты выяснили причину неполадок на Калининской АЭС
В ФСБ впервые рассказали о количестве иностранных студентов в РФ
Более трех тысяч человек протестируют систему онлайн-голосования
Пожар в Казани затушило пиво из лопнувшей от температуры бочки
В Кирове и Дубне вышли из строя станции радиационного мониторинга
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший майонез
В Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31БМ в стратосфере
Последние материалы
На стене дома в Одинцово появилось самое большое граффити Гагарина в РФ
Мэрия Москвы ожидает роста явки на выборы из-за протестов
Андрей Бакланов: Саудовская Аравия и Иран на самом деле не враги
Специалисты выяснили причину неполадок на Калининской АЭС
В ФСБ впервые рассказали о количестве иностранных студентов в РФ
Более трех тысяч человек протестируют систему онлайн-голосования
Пожар в Казани затушило пиво из лопнувшей от температуры бочки
В Кирове и Дубне вышли из строя станции радиационного мониторинга
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший майонез
Есть ли шанс обмануть алкотестер?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Рак полости рта и горла связан с оральным сексом

Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Рак полости рта и горла связан с оральным сексом
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Общество
Астрологи назвали четыре худших знака Зодиака для выбора жены
Недвижимость
Две квартиры Кети Топурия: темная и светлая роскошь в каждом уголке
Экономика
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Экономика
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам

В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.

Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Дальний Восток
А если Япония согласится признать итоги Второй мировой войны - отдадим острова?
Общество
От Генпрокуратуры потребовали наказать Бузову за шутку про блокаду
Евросоюз
Глава МИД Польши надеется напугать Россию американскими военными
Экономика
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам

В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.

Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
От Генпрокуратуры потребовали наказать Бузову за шутку про блокаду
Общество
От Генпрокуратуры потребовали наказать Бузову за шутку про блокаду
Ценные бумаги
Китай перестал быть крупнейшим кредитором США
Недвижимость
Нужно ли оплачивать долг за капремонт?
Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 15 Владимир Губарев Игорь Буккер Пласидо Доминго в сетях #MeToo Игорь Буккер
Комментарии
Летчик-герой Дамир Юсупов рассказал о предложении Рогозина
Активисты вынудили мужчину снять футболку с оскорбительной карикатурой
Минпросвещения рекомендует ограничить использование смартфонов в школах
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Премьер Гренландии исключила возможность продажи острова США
Росстат: россияне тратят треть своих "продуктовых" расходов на мясо
Средний чек на оплату услуг ЖКХ в России вырос на 5% с начала года
Средний чек на оплату услуг ЖКХ в России вырос на 5% с начала года
Как не ослепнуть на ночной дороге от света фар встречной машины
Посол Украины в СЕ считает, что страна теряет признаки государства
Разумков призвал готовиться к "долгой войне" в Донбассе
Разумков призвал готовиться к "долгой войне" в Донбассе
Избитого священника пытаются представить инициатором драки
Средний чек на оплату услуг ЖКХ в России вырос на 5% с начала года
Николай Стариков: Украину заставят воевать с Россией
Разумков призвал готовиться к "долгой войне" в Донбассе
Китай перестал быть крупнейшим кредитором США
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
Опрос: 44% россиян проголосовали бы за ЕР на выборах в Госдуму
Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам
История и современность
Астрономы обнаружили невиданную космическую катастрофу
Астрономы обнаружили невиданную космическую катастрофу
Школам рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов
Школам рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов
В ФСБ впервые рассказали о количестве иностранных студентов в РФ
В ФСБ впервые рассказали о количестве иностранных студентов в РФ
В Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31БМ в стратосфере
В Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31БМ в стратосфере
Япония может запустить в космос оружие для защиты своих спутников
Япония может запустить в космос оружие для защиты своих спутников
Россия выполнит наблюдательный полет над Британией, а США – над РФ
Россия выполнит наблюдательный полет над Британией, а США – над РФ
Битва при Гумбиннене: как Россия спасла Францию от разгрома
Битва при Гумбиннене: как Россия спасла Францию от разгрома
Линия Керзона: как Антанта провела границу между Польшей и Советской Россией
Линия Керзона: как Антанта провела границу между Польшей и Советской Россией
Миллионам пенсионеров грозит участь бедняков
Миллионам пенсионеров грозит участь бедняков
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Спецдоклад: США хотели "жарить русских" ракетой с ЯРД
Фотогалереи
5 самых дорогих авто в России 5 Фото 5 самых дорогих авто в России
Секреты из жизни любимцев Голливуда 6 Фото Секреты из жизни любимцев Голливуда
Тайны Крымского полуострова 9 Фото Тайны Крымского полуострова
Покоритель неба Ив Росси 7 Фото Покоритель неба Ив Росси
Образ идеальной женщины 8 Фото Образ идеальной женщины
Домашнее
Семейный гороскоп на 19 - 25 августа: Козерогам не стоит держать обиду, а Девам не сердиться на детей
Гороскоп народного здоровья на 19-25 августа: неделя не из легких для всех знаков Зодиака
Как прожить в браке много лет: 4 совета от супруги с 40-летним стажем
Как научить ребенка правилам общения с незнакомцами
В России создали уникальный гель, способный лечить самые страшные раны
Ученые рассказали о воздействии сахара на раковые клетки
Эссенциальная тромбоцитемия: симптомы, диагностика, лечение
Эрозия: насколько она опасна и как себя проявляет
Мать избитой в Ингушетии девочки рассказала о причинах издевательств
Мать избитой в Ингушетии девочки рассказала о причинах издевательств
Гороскоп здоровья на неделю 19-25 августа
Гороскоп здоровья на неделю 19-25 августа
Женский гороскоп с 19 по 25 августа
Женский гороскоп с 19 по 25 августа
Мужской гороскоп с 19 по 25 августа
Мужской гороскоп с 19 по 25 августа
Как сделать домашний скраб
Как сделать домашний скраб
5 заблуждений о правильном питании
5 заблуждений о правильном питании
Как повторить макияж Светланы Ходченковой
Как повторить макияж Светланы Ходченковой
5 фраз, которые нельзя говорить людям с биполярным расстройством
5 фраз, которые нельзя говорить людям с биполярным расстройством
Выбираем фритюрницу
Выбираем фритюрницу
Вредители на томатах
Вредители на томатах
Забавные фото
Чарующая красота бабочек 7 Фото Чарующая красота бабочек
8 знаменитых гейзеров 9 Фото 8 знаменитых гейзеров
Отмороженные макаки 7 Фото Отмороженные макаки
Как вулкан породил молнии 7 Фото Как вулкан породил молнии
Неразговорчивая охрана 9 Фото Неразговорчивая охрана
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ