Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что группы международных террористов предпринимают попытку завербовать иностранных студентов в России. Также террористы продолжают вербовать в свои ряды трудовых мигрантов.
Бортников отметил, что государственные органы создали систему мер, которая позволяет препятствовать проникновению международных террористов в Россию. Поэтому им приходиться действовать удаленно и искать исполнителей на территории РФ.
Ранее Бортников сообщал об итогах антитеррористической операции в Южном Федеральном округе. В июне сотрудники ФСБ обнаружили в регионе более 50 сторонников террористов.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.