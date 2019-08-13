ФСБ: террористы вербуют иностранных студентов в РФ

Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что группы международных террористов предпринимают попытку завербовать иностранных студентов в России. Также террористы продолжают вербовать в свои ряды трудовых мигрантов.

Бортников отметил, что государственные органы создали систему мер, которая позволяет препятствовать проникновению международных террористов в Россию. Поэтому им приходиться действовать удаленно и искать исполнителей на территории РФ.

Ранее Бортников сообщал об итогах антитеррористической операции в Южном Федеральном округе. В июне сотрудники ФСБ обнаружили в регионе более 50 сторонников террористов.