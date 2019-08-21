Исполняющий обязанности министра Сухопутных сил США Райан Маккарти заявил, что в стране реализуется ракетная программа, которая не соответствует ДРСМД.
Командующий сухопутными силами признал, что специалисты разрабатывают гиперзвуковую ракету с баллистическом зарядом, радиус действия которой превышает рамки установленные Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. Маккарти подчеркнул, что США имеют право реализовывать эту программу, поскольку больше не состоят в ДРСМД.
Также Маккарти признал, что фактически Соединенные Штаты нарушили ДРСМД разместив баллистическую боеголовку на легкой ракете.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что США в одностороннем порядке вышли из Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности. Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал в видеостудии "Правды.Ру", почему Вашингтон решился на выход из ДРСМД, какие преимущества он получает и есть ли у Москвы ответ на угрозу уменьшения подлетного времени ракеты с ядерной боеголовкой к Москве до трех минут.
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