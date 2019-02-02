США вышли из ДРСМД ради прибыли своего ВПК

США вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности с Россией, о чем уведомили наши министерства обороны и иностранных дел. Американцы обвиняют Россию в его несоблюдении, однако никаких доказательств не предоставляют. Россия же привела не просто аргументы, а факты о нарушениях противной стороны.

Чем мы можем ответить на новые угрозы? Об этом в видеостудии "Правды.Ру" рассказал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

— Понятно, что все аргументы американцев — простая выдумка, чтобы обосновать свой выход из ДРСМД и не выглядеть при этом совсем уж неприлично. США, как всегда, преследуют только свои интересы. Но какие именно? Они хотят установить новые ракеты в Европе?

— Нашей стороной было предоставлено несколько фактов, которые установила наша разведка. Это там была показана ракета-мишень "Гера", которая по своим характеристикам и даже по внешнему виду напоминает ракету средней дальности Pershing II. Также были данные по компании Raytheon, которая заново расширила производство на технологических линиях, на которых раньше выпускали такого вида ракеты.

Там была еще аргументация по установке Mk-41. Это морская установка, которая сейчас имеется в сухопутном варианте в трех позиционных районах ПРО в Польше, Румынии и на Аляске, которые может запускать не только противоракеты, но и крылатые ракеты типа "Томагавк", ракеты средней дальности.

Помимо этого, еще в 2013 году на полигоне "Уайт Сэндс" проводились испытания крылатой ракеты воздушного базирования, которая стартовала с установки Mk-41. К тому же там говорилось о дронах — тяжелых беспилотных летательных аппаратах, которые могут лететь на расстояние свыше 500 километров и нести на своем борту оружие, поражающее наземные цели.

Оружие может быть как обычного, так и ядерного исполнения, например, те же бомбы В61 версии 12 могут прикрепить к такому дрону. Он пролетит и нанесет удар. Фактически связка дрона с этой бомбой — не что иное как ракета средней дальности. Да, она по характеристикам уступает Pershing, но может быть такой же смертоносной, как Pershing II.

— Собственно, зачем США выходят из ДРСМД? Что они дальше будут делать?

— У них как раз на 2019-2020 годы запланировано производство подобного рода ракет с испытаниями и постановкой их в серийное производство. Понятное дело, что эти ракеты поступят прежде всего в сухопутные войска США, которые, кстати, и были главным заказчиком всего этого опереточного действия, которое разыгрывает США на мировой арене, чтобы получить оружие для борьбы с так называемыми вторыми эшелонами.

Это резервы, которые могут находиться на расстоянии от 1000 до 5000 километров от линии соприкосновения. Прежде всего, это, конечно, направлено против Китая, потому что американцы, оценив военную реформу Китая в 2008 году, поняли, что он является серьезным игроком в Тихоокеанском регионе. А как раз сухопутные войска США не могут ничего им предоставить.

Вторая причина в том, что политика сдерживания в отношении России, все санкции не дали результата, поэтому они сейчас делают ставку на силу. Устами того же секретаря НАТО Йенса Столтенберга США прямо говорят, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы: мы разместим около России столько оружия, что она пойдет на наши условия. На это и делается у них ставка.

Но даже если они выйдут из этого договора и начнут производство и размещение ракет с малой и средней дальностью, это даст лишь кратковременный эффект преимущества США. Дело в том, что и Россия, и Китай делают более совершенные ракетные комплексы, которые имеют, например, гиперзвуковые боевые части.

Россия и Китай могут поставить на свои ракеты те же самые гиперзвуковые маневрирующие боеголовки. И получится так, что наши и китайские ракеты окажутся быстрее и точнее, чем американские, которые они будут размещать у границ Китая и России. Им это не даст никакого тактического, а тем более стратегического преимущества.

Единственное, что это даст, — многомиллиардные заказы военно-промышленному комплексу США, которые, конечно, с большим удовольствием будут им реализовываться. Это прежде всего игра на деньги. Деньги нужны американскому ВПК. Вот это основная игра США, потому что военно-промышленный комплекс, который является одним из основных двигателей экономики США, испытывает трудности. Но раз есть оружие, то нужно его где-то применять.

— Главная угроза для нас — уменьшение времени подлета. У нас сейчас есть ракеты средней дальности для их перехвата и ответного удара?

— Да, у нас такие ракеты есть, которые сейчас входят в состав наших вооруженных сил. Эти ракеты в основном сухопутного базирования, но есть и морского базирования. Если американцы начнут делать такую составляющую, мы сможем сделать в ответ. Сейчас уже заканчивается обустройство нашей воздушной космической обороны, в которую войдут и комплексы ПРО, у которых сейчас завершаются испытания.

Это комплекс ПРО "Нудоль", который будет сбивать цели такого характера на гиперзвуковых скоростях. Ракета комплекса С-400 летит со скоростью 4,5 километра в секунду к цели. При этом она маневрирует и может сбить маневрирующую цель. Поэтому если даже у американцев появятся такие ракеты, они не будут гиперзвуковыми (это я точно знаю), потому что американцам управляемый гиперзвук так и не дался.

А ракета, летящая по баллистической траектории, будет гарантированно сбиваться. Низко летящие маневрирующие цели типа крылатых ракет "Томагавк" тоже сбиваются. Мы не зря строим эту оборону. Мы понимали, что американцы рано или поздно сделают этот шаг. Мы к нему заранее подготовились, поэтому практически закончено строительство эшелонированной системы противовоздушной обороны.

А с добавлением космической противоракетной компоненты у нас получится сплошная военно-космическая оборона. Мы понимаем, что американцы могут разместить ракеты где угодно, наплевав на все международные отношения, суверенитет и безопасность государств, в которых им надо их поставить. Мы против этого, но мы к этому готовы.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

На фото: российские С-400. Источник: mil.ru

Смотрите и читайте также:

Москва ждет крылатую ракету из США?

Выход США из ДРСМД — им же во вред

Выход из ДРСМД: кому выгодно и будет ли война?

Эксперт: претензии США к РФ по ДРСМД