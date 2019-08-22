Несколько кораблей, стоящих на вооружении Северного флота, вошли в акваторию Средиземного моря. Отмечается, что во главе отряда находится ракетный крейсер "Маршал Устинов". Об этом рассказал глава пресс-службы Северного флота Вадим Серга. Он отметил, что корабли вошли в Средиземное море через Гибралтарский пролив.
Также руководитель пресс-службы пояснил, что основная цель, с которой отряд вошел в данную акваторию, это выполнение ряда военно-дипломатических задач. Кроме того, корабли будут совершать деловые заходы в порты некоторых средиземноморских государств, примут участие в оборонительных учениях. Отмечается, что в какой-то момент к отряду кораблей присоединятся и другие флоты ВМФ Российской Федерации.
Помимо этого, Вадим Серга напомнил, что ракетный крейсер "Маршал Устинов" покинул главную базу Северного флота Североморска 3 июля этого года. Судно вышло с базы для участия в военно-морском параде, который проходил в Санкт-Петербурге. Поучаствовав в параде, корабль отправился на учения Военно-морского флота России "Океанский щит 2019". Известно, что за время пребывания в открытых водах "Маршал Устинов" прошел около семи тысяч морских миль.
Фото: ОСК
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