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Автор Редакция military.pravda.ru

"Раздувать пожар по периметру России": политолог о новой военной стратегии США

Силовые структуры » Министерство обороны print

Военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал "Правде.Ру" новый вариант военной стратегии США в отношении России.

Сдерживать Россию в военном плане и не допускать ее продвижения в любые регионы, США рассчитывают путем создания новых обострений ситуации у российских границ. Об этом рассказал журналистам председатель Комитета начальников штабов (КНШ) генерал Джозеф Данфорд, излагая краткое описание Национальной военной стратегии (НВС) США, сообщает "Независимое военное обозрение". Документ объединяет другие варианты военных стратегий США от Белого Дома и Пентагона.

По словам Данфорда, в этом случае "Москва будет вынуждена действовать только в направлении непосредственного обеспечения своей безопасности и не сможет осуществлять агрессивное движение по планете".

"Освободить мир от постоянной военной угрозы этой страны возможно, если заставить российскую армию не выходить дальше границ бывшего СССР. При прямом участии США будут созданы такие ситуации, где значимые армейские группировки РФ будут вынуждены сосредоточиваться по периметру. Эту стратегию мы утвердили и намерены ей следовать", — констатировал глава КНШ.

Как сказал "правде.Ру" член Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, "США заинтересованы в том, чтобы на пороге нашего дома тлел пожар". "В формате данной концепции боевые действия на Юго-Востоке Украины должны поддерживаться всеми формами и методами. Никакого урегулирования на Украине со стороны Соединенных Штатов Америки не должно быть, так как на сегодняшний день Украина управляется внешне из Вашингтона", — отметил эксперт.

По мнению Андрея Кошкина, "по периметру наших границ продолжается конфликт Северной Кореи с Соединенными Штатами Америки, возобновился конфликт между Индией и Пакистаном, а на балканском рубеже вполне возможна активизация конфликта до вооруженного противостояние между Сербией и Косовом".

"Оригинальность концепции заключается в том, что США в информационном пространстве хотят переложить ответственность за эскалацию напряжения на планете на Россию. Но это они вышли из договора о ПРО и из ДРСМД сегодня они выходят, 2 августа", — отметил эксперт.

"И Европа призадумалась, с какой стати Соединенные Штаты Америки, которые обязались охранять Европу, вдруг в одностороннем порядке выходят из ДРСМД?", — продолжил Андрей Кошкин. Пришлось Соединенным Штатам "придумывать всевозможные маневры: на 60 дне, давать отсрочку, требовать, чтобы Россия отказалась и так далее".

В Венесуэле, по мнению Андрея Кошкина, Россия не ведет аналогичную политику.

Венесуэле мы просто требуем объективного подхода и соблюдения норм международного права. С какой стати президент Соединенных Штатов Америки назначает нового президента — Гуайдо, когда народ избрал Мадуро?", — сделал вывод военный эксперт.

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Темы пентагон пояс хаоса россия и сша андрей кошкин война в донбассе
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