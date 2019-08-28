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Источник Правда.Ру

США проведут международные учения на Украине

Силовые структуры » Министерство обороны print

По словам представителей командования Сухопутных войск Соединенных Штатов Америки, на территории Украины пройдут многонациональные учения Rapid Trident 2019. В официальном Twitter ведомства сообщается, что всего в военных учениях будут принимать участие порядка 3 700 военнослужащих из четырнадцати стран военно-политического блока НАТО.

Судя по предоставленной информации, учения будут проходить в период с 13 по 28 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск вблизи Львова.

Отмечается, что участвовать в учениях будут военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии Соединенных Штатов.

Напомним, что подобные учения на территории Украины ранее уже проводились — в 2018 году. Тогда в них принимали участие 2 300 военных из США, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Канады, Литвы, Молдавии, Германии, Румынии, Польши и Турции.

Фото: Pravda.Ru

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