По словам представителей командования Сухопутных войск Соединенных Штатов Америки, на территории Украины пройдут многонациональные учения Rapid Trident 2019. В официальном Twitter ведомства сообщается, что всего в военных учениях будут принимать участие порядка 3 700 военнослужащих из четырнадцати стран военно-политического блока НАТО.
Судя по предоставленной информации, учения будут проходить в период с 13 по 28 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск вблизи Львова.
Отмечается, что участвовать в учениях будут военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии Соединенных Штатов.
Напомним, что подобные учения на территории Украины ранее уже проводились — в 2018 году. Тогда в них принимали участие 2 300 военных из США, Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Канады, Литвы, Молдавии, Германии, Румынии, Польши и Турции.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
В НАТО обнаружились разногласия по вопросу "сдерживания" РФ
НАТО утвердил план войны на севере Европы
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.