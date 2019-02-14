НАТО утвердил план войны на севере Европы

Несколько дней назад ко мне на стол легло послание, которое распорядился передать через три месяца после его кончины бывший член Национального антитеррористического комитета Франции, руководитель Союза правых партий страны ("Клуб часов"), бывший евродепутат и советник лидера правоцентристской партии Франции Николя Саркози Иван Бло.

Этот удивительный человек, руководивший пять лет назад службой собственной безопасности МВД Франции, был не только префектом, профессором экономики и автором многочисленных книг по политологии и прямой демократии, но, прежде всего, моим личным другом, которого я знал около десяти лет. В рамках Валдайского клуба Иван Бло как минимум дважды встречался и беседовал с Владимиром Путиным, которому даже подарил несколько своих трудов.

В связи со всем вышеизложенным, я с самым большим вниманием отнесся к пересланному мне протоколу "с того света".

Речь шла о кратком отчете ряда заседаний Атлантического Совета НАТО. Документ составлен на немецком языке, хотя его автор из англоязычной зоны. По понятным причинам фамилию этого человека, друга России, мой покойный друг просил публично не раскрывать. Из текста явствует, что в настоящее время идет подготовка к скорой войне с Россией. Авторы многочисленных анализов, которые обсуждались на заседаниях руководства НАТО, утвердили и проводят с 2016 года постоянную работу по психологической обработке населения прибалтийских государств.

Специалисты "мыслительного центра" Атлантического альянса особо акцентируют внимание на том, что строго необходимо вызвать у местного населения чувство крайней незащищенности перед наличием в их странах "пятой колонны", состоящей из этнических русских. Предлагается организовать несколько провокаций, целью которых стала бы антироссийская истерия, необходимая США для превращения Прибалтики в одну сплошную военную базу.

Результат проведенной работы виден уже и сегодня. Тем не менее, крайне трудно, выражаясь образно, "поймать дракона за хвост", то есть доказать, что нагнетаемый в прибалтийских государствах ужас перед "российским агрессором" не является стихийным проявлением местной русофобии, но в действительности спровоцирован из-за рубежа и был предварительно утвержден на совещаниях Атлантического альянса.

Помимо уже вполне конкретного результата, сегодня никто из политического бомонда прибалтийских государств не сомневается в необходимости военного западного присутствия. В документе четко анонсирована и другая, еще более страшная цель: подготовить людей к неизбежности вооруженного конфликта с "восточными ордами".

Тут, отступив от текста послания, могу добавить, что в ходе многочисленных встреч с представителями европейской военной элиты мне удалось понять, какой может быть реальная тактика развязывания нового конфликта на востоке Европе. Не секрет, что многие считают подобный сценарий малоправдоподобным из-за того, что нет, мол, сейчас армий у НАТО, способных, подобно гитлеровцам, совершить "drang nach Osten".

К сожалению, западная военная мысль не стоит на месте. За последние три-четыре десятилетия она породила уже хорошо изученный политологами феномен "цветных революций", первый раз примененный против Франции генерала Шарля де Голля уже полвека назад — в мае 1968-го. Но если этот прием стал очевидным, то грязный метод "балканизации" обходится дружным молчанием большинством СМИ.

Между тем, для взрыва бывшей Югославии потребовалось превратить албанский анклав Косово в отдельное государство, признанное западными странами. Далее, согласно генеральному плану, в страну необходимо ввести контингент миротворцев для разделения воюющих сторон. После появления на сцене иностранных армий оборона страны при помощи международных альянсов становится невозможной, равно как и применение государством-жертвой тяжелого вооружения. При малейшей попытке это сделать в Совет Безопасности ООН поступит дружный протест со стороны западного блока, а незадачливое правительство повторит грустный опыт Муаммара Каддафи или Саддама Хусейна.

Возвращаясь к "посланию с того света", отмечу, что автор отчета делает особый акцент на том, что прибалтийский сценарий стал основным после срыва операции НАТО в Сирии.

На самом деле, в Сирии готовился прорыв боевиков через Дейр-эз-Зор через контролируемую американскими войсками Эль-Хасаку на Кавказ. Боевики могли пройти по приблизительно 500-километровому маршруту, этому ближневосточному подобию Сувалкского коридора (Хаккяри-Карс), и выплеснуться на территорию вполне дружественной НАТО Грузии, начав боестолкновение при ведении подрывной войны в Чечне.

Напомню, что в регионе по-прежнему присутствует "спящая" агентурная сеть ИГИЛ* (организация запрещена в России), способная встретить по достоинству армию "освободителей" под черным флагом джихада. На момент утверждения этого плана численность армии "черного халифата" составляла, по грубым оценкам, от 300 до 400 тысяч штыков.

В целях реализации сценария проводилась обработка турецкого правительства. В какой-то момент Реджеп Тайип Эрдоган едва не стал жертвой хорошо продуманной и спланированной акции. Именно в ту эпоху — в 2015-м году — он заявил о своей мечте: возродить османское величие на Ближнем Востоке. В последний момент турецкому лидеру хватило дальновидности отказаться от грязной и кровавой авантюры. Его несговорчивость заставила США попытаться повторить тот же маневр, который был проделан в 1978 году в Иране. Речь идет о замене одного лидера на другого — Фетхуллаха Гюлена - при помощи военного переворота.

Мы хорошо помним, как Россия сумела помочь законному президенту Турции удержать в 2016 году власть. Таким образом провокация на Кавказе сорвалась, а существование запрещенной в РФ ИГИЛ* на территории Сирии утратило дальнюю стратегическую цель — взрыв российского Кавказа и троцкистский экспорт революции.

Существовало у этого проекта и еще одно — сверхважное — направление. Это строительство газопровода "Набукко", способного через сирийские порты позволить Западу дотянуться до месторождений в Центральной Азии, минуя Россию. Альянс между Россией, Турцией, Ираном и Сирией жестко отменил реализацию сценария, грозившего страшным крахом всей российской энергетической политике.

Итак, в настоящее время, согласно утвержденным рекомендациям Атлантического Совета, агрессоры уделяют максимальное внимание, именно северу Европы. Тут провокация должна строиться на последовательном разложении власти в Белоруссии, дальнейшем демонтаже государства в уже полуразрушенной экономически и политически Украине при создании там в дальнейшем мятежных национальных анклавов.

Разложение Украины выгодно, в частности, полякам. Председатель Европейского совета Дональд Туск одновременно возглавляет комитет сейма по возврату украинских земель, отчужденных у Речи Посполитой сталинским указом. Венгры давно уже платят пособие своим этническим соотечественникам, живущим в Незалежной. По этой причине при продолжающемся оттоке населения из страны легко спрогнозировать удар по интересам Киева не с востока, а с запада во имя "прав человека" и в четком соответствии со сценарием Косова.

Далее из Прибалтики и Польши будет введен контингент миротворцев под звездно-полосатым флагом. Это и будет настоящее начало конфликта с Россией, которое, скорее всего, придется на время перевыборов российского президента.

Собственно, представленный покойным другом документ является одной, причем далеко не самой значительной частью механизма ползучего конфликта (иначе — "серой зоны"), теория которого была разработана Атлантическим Советом еще 30 лет назад. Поступательное, непрерывное поглощение жертвы при обязательном использовании этнических противоречий и "прав человека" являются его характерными родовыми принципами.

России удалось справиться с угрозой в Осетии и в Сирии, помочь Турции избежать конфликта при смене власти и, прежде всего, вернуть Кавказ и Ближний Восток на мирные рельсы. Теперь предстоит выдержать готовящееся противостояние на севере.

* ИГИЛ - организация, запрещенная в России.

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