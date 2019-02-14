Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры » Министерство обороны
ФСБ Министерство обороны МВД
Автор Александр Артамонов

НАТО утвердил план войны на севере Европы

Силовые структуры » Министерство обороны

Несколько дней назад ко мне на стол легло послание, которое распорядился передать через три месяца после его кончины бывший член Национального антитеррористического комитета Франции, руководитель Союза правых партий страны ("Клуб часов"), бывший евродепутат и советник лидера правоцентристской партии Франции Николя Саркози Иван Бло.

НАТО утвердил план войны на севере Европы. 398937.jpeg

Этот удивительный человек, руководивший пять лет назад службой собственной безопасности МВД Франции, был не только префектом, профессором экономики и автором многочисленных книг по политологии и прямой демократии, но, прежде всего, моим личным другом, которого я знал около десяти лет. В рамках Валдайского клуба Иван Бло как минимум дважды встречался и беседовал с Владимиром Путиным, которому даже подарил несколько своих трудов.

В связи со всем вышеизложенным, я с самым большим вниманием отнесся к пересланному мне протоколу "с того света".

Речь шла о кратком отчете ряда заседаний Атлантического Совета НАТО. Документ составлен на немецком языке, хотя его автор из англоязычной зоны. По понятным причинам фамилию этого человека, друга России, мой покойный друг просил публично не раскрывать. Из текста явствует, что в настоящее время идет подготовка к скорой войне с Россией. Авторы многочисленных анализов, которые обсуждались на заседаниях руководства НАТО, утвердили и проводят с 2016 года постоянную работу по психологической обработке населения прибалтийских государств.

Специалисты "мыслительного центра" Атлантического альянса особо акцентируют внимание на том, что строго необходимо вызвать у местного населения чувство крайней незащищенности перед наличием в их странах "пятой колонны", состоящей из этнических русских. Предлагается организовать несколько провокаций, целью которых стала бы антироссийская истерия, необходимая США для превращения Прибалтики в одну сплошную военную базу.

Результат проведенной работы виден уже и сегодня. Тем не менее, крайне трудно, выражаясь образно, "поймать дракона за хвост", то есть доказать, что нагнетаемый в прибалтийских государствах ужас перед "российским агрессором" не является стихийным проявлением местной русофобии, но в действительности спровоцирован из-за рубежа и был предварительно утвержден на совещаниях Атлантического альянса.

Помимо уже вполне конкретного результата, сегодня никто из политического бомонда прибалтийских государств не сомневается в необходимости военного западного присутствия. В документе четко анонсирована и другая, еще более страшная цель: подготовить людей к неизбежности вооруженного конфликта с "восточными ордами".

Тут, отступив от текста послания, могу добавить, что в ходе многочисленных встреч с представителями европейской военной элиты мне удалось понять, какой может быть реальная тактика развязывания нового конфликта на востоке Европе. Не секрет, что многие считают подобный сценарий малоправдоподобным из-за того, что нет, мол, сейчас армий у НАТО, способных, подобно гитлеровцам, совершить "drang nach Osten".

К сожалению, западная военная мысль не стоит на месте. За последние три-четыре десятилетия она породила уже хорошо изученный политологами феномен "цветных революций", первый раз примененный против Франции генерала Шарля де Голля уже полвека назад — в мае 1968-го. Но если этот прием стал очевидным, то грязный метод "балканизации" обходится дружным молчанием большинством СМИ.

Между тем, для взрыва бывшей Югославии потребовалось превратить албанский анклав Косово в отдельное государство, признанное западными странами. Далее, согласно генеральному плану, в страну необходимо ввести контингент миротворцев для разделения воюющих сторон. После появления на сцене иностранных армий оборона страны при помощи международных альянсов становится невозможной, равно как и применение государством-жертвой тяжелого вооружения. При малейшей попытке это сделать в Совет Безопасности ООН поступит дружный протест со стороны западного блока, а незадачливое правительство повторит грустный опыт Муаммара Каддафи или Саддама Хусейна.

Возвращаясь к "посланию с того света", отмечу, что автор отчета делает особый акцент на том, что прибалтийский сценарий стал основным после срыва операции НАТО в Сирии.

На самом деле, в Сирии готовился прорыв боевиков через Дейр-эз-Зор через контролируемую американскими войсками Эль-Хасаку на Кавказ. Боевики могли пройти по приблизительно 500-километровому маршруту, этому ближневосточному подобию Сувалкского коридора (Хаккяри-Карс), и выплеснуться на территорию вполне дружественной НАТО Грузии, начав боестолкновение при ведении подрывной войны в Чечне.

Напомню, что в регионе по-прежнему присутствует "спящая" агентурная сеть ИГИЛ* (организация запрещена в России), способная встретить по достоинству армию "освободителей" под черным флагом джихада. На момент утверждения этого плана численность армии "черного халифата" составляла, по грубым оценкам, от 300 до 400 тысяч штыков.

В целях реализации сценария проводилась обработка турецкого правительства. В какой-то момент Реджеп Тайип Эрдоган едва не стал жертвой хорошо продуманной и спланированной акции. Именно в ту эпоху — в 2015-м году — он заявил о своей мечте: возродить османское величие на Ближнем Востоке. В последний момент турецкому лидеру хватило дальновидности отказаться от грязной и кровавой авантюры. Его несговорчивость заставила США попытаться повторить тот же маневр, который был проделан в 1978 году в Иране. Речь идет о замене одного лидера на другого — Фетхуллаха Гюлена - при помощи военного переворота.

Мы хорошо помним, как Россия сумела помочь законному президенту Турции удержать в 2016 году власть. Таким образом провокация на Кавказе сорвалась, а существование запрещенной в РФ ИГИЛ* на территории Сирии утратило дальнюю стратегическую цель — взрыв российского Кавказа и троцкистский экспорт революции.

Существовало у этого проекта и еще одно — сверхважное — направление. Это строительство газопровода "Набукко", способного через сирийские порты позволить Западу дотянуться до месторождений в Центральной Азии, минуя Россию. Альянс между Россией, Турцией, Ираном и Сирией жестко отменил реализацию сценария, грозившего страшным крахом всей российской энергетической политике.

Итак, в настоящее время, согласно утвержденным рекомендациям Атлантического Совета, агрессоры уделяют максимальное внимание, именно северу Европы. Тут провокация должна строиться на последовательном разложении власти в Белоруссии, дальнейшем демонтаже государства в уже полуразрушенной экономически и политически Украине при создании там в дальнейшем мятежных национальных анклавов.

Разложение Украины выгодно, в частности, полякам. Председатель Европейского совета Дональд Туск одновременно возглавляет комитет сейма по возврату украинских земель, отчужденных у Речи Посполитой сталинским указом. Венгры давно уже платят пособие своим этническим соотечественникам, живущим в Незалежной. По этой причине при продолжающемся оттоке населения из страны легко спрогнозировать удар по интересам Киева не с востока, а с запада во имя "прав человека" и в четком соответствии со сценарием Косова.

Далее из Прибалтики и Польши будет введен контингент миротворцев под звездно-полосатым флагом. Это и будет настоящее начало конфликта с Россией, которое, скорее всего, придется на время перевыборов российского президента.

Собственно, представленный покойным другом документ является одной, причем далеко не самой значительной частью механизма ползучего конфликта (иначе — "серой зоны"), теория которого была разработана Атлантическим Советом еще 30 лет назад. Поступательное, непрерывное поглощение жертвы при обязательном использовании этнических противоречий и "прав человека" являются его характерными родовыми принципами.

России удалось справиться с угрозой в Осетии и в Сирии, помочь Турции избежать конфликта при смене власти и, прежде всего, вернуть Кавказ и Ближний Восток на мирные рельсы. Теперь предстоит выдержать готовящееся противостояние на севере.

* ИГИЛ - организация, запрещенная в России.

Читайте также:

Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70 процентов

НАТО нарывается на случайное начало войны с Россией

12 признаков надвигающейся войны Запада с Россией

Битва при Изандлване: пятно на репутации Великобритании Битва при Изандлване: пятно на репутации Великобритании

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...


Удар по политике ЕС, или будет ли Швеция в НАТО?
Темы НАТО Сирия Турция Кавказ Украина Иван Бло армии мира Прибалтика Белоруссия война с Россией
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
НАТО утвердил план войны на севере Европы
Недвижимость
Делим кредит: развод, как препятствие
Новости Армении
В Армении революция была не цветная, а бархатная
Новости Все >
Калужский губернатор назвал здравомыслящими женщин, рожающих в любых условиях
Новые санкции: Песков призвал "готовиться к худшему"
Губернатор Краснодарского края отметил мировой уровень курорта "Роза Хутор"
Аренда квартир с видом на Кремль доходит до 2 млн рублей в месяц
Бывший представитель НАТО в Москве считает, что Россия "ударила в спину" Украину
Олимпийский комитет обязал уличенных в допинге спортсменов возвращать свои награды
Чебаркульский метеорит вернулся на положенное место
Треть застройщиков уйдет с рынка московского региона в этом году — прогноз﻿
Додон не даст отозвать посла Молдавии из России
Роспотребнадзор хочет запретить иметь талию больше 90 сантиметров
Читательский топ
США потребовали у Москвы отдать Крым и забыть ДНР
Три вида оружия России, которое у нас украли
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Российский беспилотник "Охотник" оказался сверхзвуковым
Россия не может проиграть в Венесуэле
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости спецслужб
Болгарский генерал разоблачил "дело Скрипалей"

Между делами Скрипаля и Гебрева нет никакой связи, просто наши "хотят известности", заявил болгарский генерал, бывший чиновник спецслужб Тодор Бояджиев.

Болгарский генерал разоблачил "дело Скрипалей"
"Северный поток - 2": Россия перешла в контрнаступление
Газ
"Северный поток - 2": Россия перешла в контрнаступление
США и Канада. Новости и аналитика
США потребовали у Москвы отдать Крым и забыть ДНР
Военные новости
Military Watch: Gripen "не жилец" в бою с русскими истребителями
Экономика
Пять миллионов россиян ушли "в тень" из-за пенсионной реформы

Потери из-за расширения теневого сектора несет и бюджет страны.

Пять миллионов россиян ушли "в тень" из-за пенсионной реформы
США потребовали у Москвы отдать Крым и забыть ДНР
США и Канада. Новости и аналитика
США потребовали у Москвы отдать Крым и забыть ДНР
Новости Украины
Выборы на Украине: два противоположных взгляда на будущее
Прибалтика
Эстонский депутат призвала разговаривать с Россией "на языке силы"
Аграрный сектор
ФСБ проводит "чистки" в агрохолдингах

В ряде регионов страны ФСБ и ФНС начали выемки документов на агропредприятиях.

ФСБ проводит "чистки" в агрохолдингах
Краснодарец выкупил трамвай, чтобы бесплатно катать пассажиров
Новости Краснодара
Краснодарец выкупил трамвай, чтобы бесплатно катать пассажиров
Парламент
Спикер Совфеда предложила запретить экспорт леса
Новости Белоруссии
Лукашенко пообещал Путину не поставлять в Россию плохую водку
Александр Артамонов НАТО утвердил план войны на севере Европы Александр Артамонов Соломон Соловьев В плену у смеха, иронии и сарказма - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Крым ждет: Каталония интернационализирует конфликт Любовь Степушова
Комментарии
Новые санкции: Песков призвал "готовиться к худшему"
Пенсионная реформа грозит ростом уровня бедности предпенсионеров
Бывший представитель НАТО в Москве считает, что Россия "ударила в спину" Украину
Додон не даст отозвать посла Молдавии из России
В США озвучили "санкции из ада" против России
США потребовали у Москвы отдать Крым и забыть ДНР
Пенсионная реформа грозит ростом уровня бедности предпенсионеров
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Додон не даст отозвать посла Молдавии из России
США усилили поставки неисправных деталей для иранских ракет
Три вида оружия России, которое у нас украли
Эстония снимает блокбастер про оккупацию СССР
В США озвучили "санкции из ада" против России
Пенсионная реформа грозит ростом уровня бедности предпенсионеров
Орешкин пообещал не повышать пенсионный возраст "в ближайшие годы"
США усилили поставки неисправных деталей для иранских ракет
В США озвучили "санкции из ада" против России
Западные СМИ признают "фейком" химатаки в Сирии
Орешкин пообещал не повышать пенсионный возраст "в ближайшие годы"
В США озвучили "санкции из ада" против России
США потребовали у Москвы отдать Крым и забыть ДНР
История и современность Все >
Ян Скольно: поляк, открывший Америку
Ян Скольно: поляк, открывший Америку
Война из-за ведра длиною в 22 года: самые странные поводы для объявления войны
Война из-за ведра длиною в 22 года: самые странные поводы для объявления войны
Битва при Изандлване: пятно на репутации Великобритании
Битва при Изандлване: пятно на репутации Великобритании
В Британии намерены переделать паромы в военные корабли
В Британии намерены переделать паромы в военные корабли
США опровергли сообщения об увеличении своего контингента в Польше
США опровергли сообщения об увеличении своего контингента в Польше
Пентагон объявляет о новом способе ведения войны
Пентагон объявляет о новом способе ведения войны
США создают искусственный интеллект для войны с Россией
США создают искусственный интеллект для войны с Россией
Удар по Дрездену: можно ли оправдать действия авиации союзников?
Удар по Дрездену: можно ли оправдать действия авиации союзников?
Особенная стать: почему Тютчев запретил печатать в России коммунистический манифест
Особенная стать: почему Тютчев запретил печатать в России коммунистический манифест
Илон Маск и его любимая заговорили по-русски
Илон Маск и его любимая заговорили по-русски
На Курилах проводят мегаопрос об отдаче островов
На Курилах проводят мегаопрос об отдаче островов
Женское Все >
Финиковая пальма дома: полезно и креативно
Финиковая пальма дома: полезно и креативно
Красавица бегония заболела. Как помочь?
Красавица бегония заболела. Как помочь?
Севооборот: что после чего сажать нельзя
Севооборот: что после чего сажать нельзя
Защищаем зимой сад от мышей и зайцев
Защищаем зимой сад от мышей и зайцев
Русская зима: закаливаем розы
Русская зима: закаливаем розы
Сон помогает справиться с болезнями
Сон помогает справиться с болезнями
Введение доплат помогло остановить отток врачей из Крыма
Введение доплат помогло остановить отток врачей из Крыма
Алена Полынь: что может сделать женщина-ведьма
Алена Полынь: что может сделать женщина-ведьма
Спутник зафиксировал мощные взрывы
Спутник зафиксировал мощные взрывы
Два дня рождения у Гарика Мартиросяна
Два дня рождения у Гарика Мартиросяна
Власти обязуют родителей содержать детей-студентов
Власти обязуют родителей содержать детей-студентов
Преимущества позы ширшасаны и пошаговые инструкции
Преимущества позы ширшасаны и пошаговые инструкции
Хранение "скелетов в шкафу" вредит психике
Хранение "скелетов в шкафу" вредит психике
Сновидения - предвестники будущих болезней
Сновидения - предвестники будущих болезней
Мужское Все >
Серые киты мигрируют из Тихого океана в Атлантический, где их не было замечено с 18 века
Серые киты мигрируют из Тихого океана в Атлантический, где их не было замечено с 18 века
У России появился тяжелый беспилотник
У России появился тяжелый беспилотник
Особенности использования оранжевого цвета в интерьере
Особенности использования оранжевого цвета в интерьере
Экологичность и ремонт: как правильно выбрать материалы
Экологичность и ремонт: как правильно выбрать материалы
Что нельзя держать в доме, чтобы не привлечь неприятности
Что нельзя держать в доме, чтобы не привлечь неприятности
Пять советов о том, как ускорить процесс ремонта
Пять советов о том, как ускорить процесс ремонта
Экодизайн: взгляд в будущее
Экодизайн: взгляд в будущее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Овсяная запеканка с черникой
Овсяная запеканка с черникой
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Точка зрения
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Точка зрения
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Совет зоопсихолога: главный запрет - собаке вред. ВИДЕО
Точка зрения
Совет зоопсихолога: главный запрет - собаке вред. ВИДЕО
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва готова встретить крылатую ракету из США
Точка зрения
Москва готова встретить крылатую ракету из США
Интересы
Спасет ли вера от кризиса среднего возраста
Спасет ли вера от кризиса среднего возраста
Буддистов в Сочи оштрафовали за медитации
Буддистов в Сочи оштрафовали за медитации
Выбираем игрушку для собаки
Выбираем игрушку для собаки
Что нужно знать о кошачьей мяте
Что нужно знать о кошачьей мяте
На удивление всем: пять экзотических домашних питомцев
На удивление всем: пять экзотических домашних питомцев
Лысые морские свинки: история возникновения и породы
Лысые морские свинки: история возникновения и породы
Косметика для животных: какую и как выбрать
Косметика для животных: какую и как выбрать
Эпоха пластика: как пластмасса загрязняет водные пищевые сети
Эпоха пластика: как пластмасса загрязняет водные пищевые сети
В Приморье вода в реке стала кроваво-красной
В Приморье вода в реке стала кроваво-красной
"Сердце хвоста" обнаружили ученые в Африке
"Сердце хвоста" обнаружили ученые в Африке
Легкоатлетическая ассоциация считает олимпийскую чемпионку мужчиной
Легкоатлетическая ассоциация считает олимпийскую чемпионку мужчиной
Самые глупые и неправдивые предсказания в истории
Самые глупые и неправдивые предсказания в истории
В Роскачестве назвали самые надежные презервативы
В Роскачестве назвали самые надежные презервативы
Подростки часто умирают от несчастных случаев
Подростки часто умирают от несчастных случаев
Чешский фридайвер поплавал подо льдом перед камерой
Чешский фридайвер поплавал подо льдом перед камерой
Новости Армении
В Армении революция была не цветная, а бархатная

Какая революция произошла в Армении, что сейчас там происходит и чего ждать в будущем. Обо всем этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

В Армении революция была не цветная, а бархатная
Россия не может проиграть в Венесуэле
Южная Америка
Россия не может проиграть в Венесуэле
Россия и Белоруссия - вместе в тупик разногласий?
Новости Белоруссии
Россия и Белоруссия - вместе в тупик разногласий?
Куда Армения шагает с Пашиняном
Новости Армении
Куда Армения шагает с Пашиняном
Ультиматум Запада Николасу Мадуро - пшик
Южная Америка
Ультиматум Запада Николасу Мадуро - пшик
Потеснит ли Россия США на Балканах
Балканы
Потеснит ли Россия США на Балканах
Очередное всеукраинское обострение: все хотят на трон
Новости Украины
Очередное всеукраинское обострение: все хотят на трон
Венесуэла: без вмешательства США все в норме
Южная Америка
Венесуэла: без вмешательства США все в норме
Киев обвинил оппозиционера в госизмене
Новости Украины
Киев обвинил оппозиционера в госизмене
Япония косвенно признала суверенитет России над Южными Курилами
Дальний Восток
Япония косвенно признала суверенитет России над Южными Курилами
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ