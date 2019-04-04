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Автор Редакция military.pravda.ru

В НАТО обнаружились разногласия по "сдерживанию" России

Силовые структуры » Министерство обороны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Конгрессе США, промолчал о" сдерживании" России в Черном море, хотя до этого заявления были воинственные. В чем же дело?

В НАТО обнаружились разногласия по

Выступая перед Конгрессом в ознаменование 70-й годовщины основания НАТО, Столтенберг часть речи в отношении России начал с описания угроз, ссылаясь на "аннексию Россией Крыма", "кибер-агрессию", покушение на Скрипалей, поддержку сирийского режима и "вмешательство в выборы за рубежом". Затем он изложил меры по сдерживанию Москвы, предпринятые странами Альянса — санкции, дипломатическое давление, увеличение присутствия НАТО на границах России.

Генсек НАТО заявил, что "мы делаем все это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, но чтобы предотвратить конфликт и сохранить мир. Не бороться, а сдерживать. Не для атаки, а для защиты ", — сказал Столтенберг. Он добавил, что "нет противоречия между защитой и диалогом. Мы не хотим изолировать Россию. Мы стремимся к улучшению отношений с Россией ", — цитирует газета Politico.

Далее Столтенберг потребовал, чтобы Россия возобновила соблюдение Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД). "Мы не хотим новой гонки вооружений. Мы не хотим новой холодной войны. Но мы не должны быть наивными. Соглашение, которое соблюдает только одна сторона, не защитит нас ", — сказал глава НАТО.

Однако ничего о сдерживании России в Черном море сказано не было. Хотя днем ранее посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры обороны хотят "договориться о новых мерах по улучшению нашей ситуационной осведомленности в [черноморском] регионе и активизировать поддержку НАТО для Грузия и Украины".

США планируют предложить пакет министрам иностранных дел стран НАТО, который "усиливает наблюдение — как наблюдение с воздуха, так и увеличение количества кораблей стран НАТО, идущих в Черное море" в поддержку Украины."Этот пакет призван обеспечить безопасный проход для украинских судов через Керченский пролив к Азовскому морю", — сказала посол.

Отсутствие этой темы в речи Столтенберга в высшей мере странно, так как Конгресс сейчас прорабатывает новые санкции в отношении России, и нагнетание обстановки по этому вопросу было бы очень кстати. Возможно на него повлияла беседа с Дональдом Трампом перед выступлением в Конгрессе. Politico указывает, что во время встречи с Столтенбергом, Трамп снова сказал: "Я думаю, что мы будем ладить с Россией" — "поразительный" для Politico момент, учитывая "озабоченность главы НАТО по поводу Москвы".

Но есть еще одно соображение: часть стран членов НАТО не готово повышать градус эскалации отношений с Россией.

Как сказал "Правде.Ру" эксперт РИСИ Сергей Ермаков, американская сторона оказывает давление на своих европейских союзников, чтобы они поддержали их планы по мерам в Черном море, но они не готовы к этому. По словам эксперта, "НАТО уже значительно усилило свою активность в акватории Черноморского региона". "Мы наблюдаем значительное усиление разведывательных полетов авиации, постоянное военно-морское присутствие".

Пока заходу крупнотоннажныех военных судов препятствует конвенция Монтрё, а малотоннажные увеличили свое присутствие с 90 до 120 дней, постоянно сменяясь, добавил Сергей Ермаков. Это, по словам эксперта, "не учитывая присутствия румынских, болгарских, турецких кораблей, то есть судов тех стран членов Альянса, которые являются черноморскими державами ( не органичены конвенцией Монтрё - Ред.)". Эксперт предполагает, что планируется установить в Черном море "перманентное присутствие кораблей военно-морской группы НАТО "второго эшелона", которые будут заходить в порты Украины и Грузии.

Однако, по словам Сергея Ермакова, "смелые заявления о так называемой "разблокировке Азовского моря", пока европейские союзники не поддерживают". Они "адекватно оценивают ситуацию и к серьезным мерам не готовы, что сдерживает США". "Например, Турция не в восторге от того, что сейчас происходит. Более того, мы видим растущее напряжение между Турцией и США, связанное с отменой поставок F-35 и оборудования для производства запчастей к истребителю из-за контракта с Россией по закупке ЗРК С-400", — резюмировал эксперт.

Добавим, что Болгария на этой неделе сделала заявление, что не будет размещать на своей территории военно-морские базы НАТО. Вице-премьер и министр обороны страны Красимир Каракачанов отметил, что "Болгария — лояльный партнер НАТО, но проводит политику поиска компромиссов и переговоров и не хочет нагнетать ситуацию".

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Темы нато нато и россия Керченский инцедент Черное и Азовское море
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