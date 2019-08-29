Генеральный конструктор компании "Камов" Сергей Михеев рассказал о том, что предприятию удалось создать технологию, которая может разогнать вертолет до 600 км/ч. По его словам, технология позволяет разогнать абсолютно любой вертолет - военный, либо гражданский.
"Сейчас в США работают над созданием вертолета, который может разгоняться до 550 км/ч. Насколько мне известно, этим занимаются Boeing и Sikorsky. Рано или поздно Россия должна создать аналогичное оружие", - пояснил Михеев.
Также конструктор сообщил, что разработка уже была запатентована. Компания "Камов" входит в группу "Вертолеты России".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России работают над "принципиально новым" вертолетом. При создании новой машины используют аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, современные профили несущего и рулевых винтов, а также новую конструкцию втулки несущего винта.
Читайте также:
В 2019 году начнется серийное производство вертолета Ка-62
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Заражены также бананы из Бразилии, Колумбии, Перу и Доминиканской республики.