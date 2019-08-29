В России создали технологию, способную разогнать вертолет до 600 км/ч

Генеральный конструктор компании "Камов" Сергей Михеев рассказал о том, что предприятию удалось создать технологию, которая может разогнать вертолет до 600 км/ч. По его словам, технология позволяет разогнать абсолютно любой вертолет - военный, либо гражданский.

"Сейчас в США работают над созданием вертолета, который может разгоняться до 550 км/ч. Насколько мне известно, этим занимаются Boeing и Sikorsky. Рано или поздно Россия должна создать аналогичное оружие", - пояснил Михеев.

Также конструктор сообщил, что разработка уже была запатентована. Компания "Камов" входит в группу "Вертолеты России".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России работают над "принципиально новым" вертолетом. При создании новой машины используют аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, современные профили несущего и рулевых винтов, а также новую конструкцию втулки несущего винта.

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