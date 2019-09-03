По словам турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чувашоглу, Турция готова рассмотреть возможность покупки у Российской Федерации ещё нескольких зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".
Политик подчеркнул, что на такой шаг Анкара пойдет в том случае, если не получится завершить сделку по приобретению у Вашингтона систем Patriot. С соответствующим заявлением глава турецкого Министерства иностранных дел выступил на XIV Международном стратегическом форуме, который проходил в городе Блед.
Глава ведомства пояснил, что в Турции пока не могут разрабатывать подобные системы, поэтому турецкая армия будет и дальше нуждаться в комплексах, которые производятся в других государствах.
Чувашоглу также заявил, что Турция — это независимая страна, поэтому всегда может купить у России еще несколько ЗРК С-400, если сделка с Соединенными Штатами по Patriot сорвется.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Болгарский генерал рассказал об опасности С-400 для НАТО
Еще семь стран хотят купить у России ЗРК С-400
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое «Зоино стояние».
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей.