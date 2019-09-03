Турция может купить у России больше ЗРК С-400

По словам турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чувашоглу, Турция готова рассмотреть возможность покупки у Российской Федерации ещё нескольких зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

Политик подчеркнул, что на такой шаг Анкара пойдет в том случае, если не получится завершить сделку по приобретению у Вашингтона систем Patriot. С соответствующим заявлением глава турецкого Министерства иностранных дел выступил на XIV Международном стратегическом форуме, который проходил в городе Блед.

Глава ведомства пояснил, что в Турции пока не могут разрабатывать подобные системы, поэтому турецкая армия будет и дальше нуждаться в комплексах, которые производятся в других государствах.

Чувашоглу также заявил, что Турция — это независимая страна, поэтому всегда может купить у России еще несколько ЗРК С-400, если сделка с Соединенными Штатами по Patriot сорвется.

Фото: Pravda.Ru

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