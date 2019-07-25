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Автор Редакция military.pravda.ru

Болгарский генерал рассказал об опасности С-400 для НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны print

По мнению болгарского генерала Валентина Цанкова, российский ЗРК С-400 имеет гораздо лучшие технические данные, чем его американский аналог - комплекс Patriot.

Об этом бригадный генерал запаса, эксперт Центра оборонных исследований и безопасности и заместитель председателя Ассоциации сухопутных войск Болгарии заявил в интервью Focus.

Валентин Цанков пояснил, что риск приобретения такого комплекса государством-членом НАТО заключается в том, что при его использовании "на тренировках" система может "обнаружить слабые места" в истребителях авиации Альянса.

ЗРК С-400 был поставлен 12 лет назад на вооружение российской армии, сказал генерал, и у него гораздо лучшие технические данные, чем у его американского аналога. Он был создан как система, которая противодействует так называемой «ядерной триаде» и в значительной степени отвечает современным требованиям: обнаруживает цели примерно за 600 км, что является "хорошим расстоянием" для европейского театра военных действий,  уничтожает их на расстоянии от 240 до 400 км и имеет три типа ракет для разных типов целей, пояснил генерал. 

Валентин Цанков также заявил, что общие потери Турции, если она выйдет из проекта F-35, составят около девяти миллиардов долларов и около полутора миллиардов уже вложеннных инвестиций.  Эксперт напомнил, что причиной, по которой Турция обратилась к покупке российского C-400, был отказ США продать ей ракетную систему MIM-104 Patriot.

Президент Реджеп Эрдоган, очевидно, продолжает стремиться к тому, чтобы Турция была признана региональной державой, ей нужен престиж, и за отсутствием диалога с США,  Анкара  вступает в диалог с «большим соседом и влиятельным соседом, которым в регионе является Россия», отметил Валентин Цанков. 

По  мнению генерала, в  принципе, зенитно-ракетные комплексы считаются оборонительным оружием. "Они, конечно, очень сильно влияют на наступательные возможности вероятного противника, но в любом случае эту систему и вообще эти системы, предназначенные для обороны, для собственной защиты, нельзя рассматривать как признак агрессивной военной политики",  - сделал вывод военный эксперт. 

Фото:mil.ru

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