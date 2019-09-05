Представители оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что Пентагон собирается уже к концу этого года испытать ракеты наземного базирования, которые до этого были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Напомним, что данный Договор (ДРСМД) утратил свою силу еще 2 августа.
Кроме того, как сообщают источники, США собираются в ближайшем будущем развернуть и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой. Стоит отметить, что такое вооружение так же было запрещено ДРСМД.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты решили в одностороннем порядке выйти из Договора. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что делается это исключительно с целью наращивания собственного вооружения.
Отмечается, что разработкой запрещенных ракет Пентагон занимался еще во время действия запрета, поскольку создать подобные ракеты за столь короткий промежуток времени невозможно. Подчеркивается, что подобные действия являются прямым нарушением международных норм.
Фото: Pravda.Ru
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