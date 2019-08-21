Американские военные занялись разработкой новых гиперзвуковых ракет, которые будут способны уничтожать цели на средней и меньшей дальности. Напомним, что такие ракеты были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности, который утратил свою силу второго августа этого года.
По словам исполняющего обязанности главы Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Райана Маккарти, Пентагон, приостановив свое участие в Договоре, занят сейчас поиском возможностей для разработки вышеупомянутых ракет.
Также военачальник добавил, что разработчики рассматривают возможность установки баллистических боеголовок на легкие гиперзвуковые ракеты, что тоже было запрещено ДРСМД с 1987 года.
Ранее сообщалось, что военные США испытали баллистическую ракету средней дальности неядерного типа. Позже в России отреагировали на данные испытания, обвинив Соединенные Штаты в том, что они уже давно планировали выйти из Договора и занимались разработкой подобных ракет.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Россия и Китай экстренно созвали Совбез ООН из-за разработок США
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Астрологи рассказали о знаках Зодиака представителей женского пола, с которыми будет очень сложно построить крепкую семью.
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?