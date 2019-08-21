В Пентагоне разрабатывают ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом

Американские военные занялись разработкой новых гиперзвуковых ракет, которые будут способны уничтожать цели на средней и меньшей дальности. Напомним, что такие ракеты были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности, который утратил свою силу второго августа этого года.

По словам исполняющего обязанности главы Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Райана Маккарти, Пентагон, приостановив свое участие в Договоре, занят сейчас поиском возможностей для разработки вышеупомянутых ракет.

Также военачальник добавил, что разработчики рассматривают возможность установки баллистических боеголовок на легкие гиперзвуковые ракеты, что тоже было запрещено ДРСМД с 1987 года.

Ранее сообщалось, что военные США испытали баллистическую ракету средней дальности неядерного типа. Позже в России отреагировали на данные испытания, обвинив Соединенные Штаты в том, что они уже давно планировали выйти из Договора и занимались разработкой подобных ракет.

Фото: Pravda.Ru

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