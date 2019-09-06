Корабли Северного флота вошли в Карское море

Группа морских судов, стоящих на вооружении Северного флота, совершая дальний поход в Арктику, вышла из Енисейского залива в Карское море. Об этом рассказали в пресс-службе СФ.

Отмечается, что речь идет о большом противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблях «Кондопога» и «Александр Отраковский», танкере «Сергей Осипов» и спасательном буксире «Памир». Сообщается, что суда продолжат двигаться в северо-восточном направлении, в соответствии с планом арктического похода.

Также известно, что экипажи кораблей «Вице-адмирал Кулаков» и «Полярная звезда», выйдя из Енисейского залива, выполнили задачу по мониторингу и контролю за использованием биологических ресурсов в районах Карского моря. Содействовал им в выполнении поставленной задачи вертолет Ка-27.

Напомним, что Северный флот является самым молодым из всех российских флотов. Образован СФ был в 1933 году как Северная военная флотилия. Главным местом базирования является Североморск.

Фото: Pravda.Ru

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