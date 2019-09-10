Минобороны: сообщение об авиаударе российских ВКС в Сирии - фейк

Министерство обороны России опровергло информацию западных СМИ о совершенном российскими ВКС авиаударе в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что российские и сирийские самолеты прекратили выполнять боевые вылеты для поражения целей еще 31 августа, когда вступил в силу режим прекращения огня.

Ранее издание Al-Masdar News утверждало, что Россия нанесла авиаудар по позициям джихадистов вблизи города Кабани. В Минобороны заявили, что информация Al-Masdar News не соответствует действительности. 9 сентября ведомство сообщало, что в Сирии продолжает действовать режим прекращения огня. За более чем две недели было зарегистрировано 40 нарушений режима тишины.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о сокрушительном авиаударе США, который был нанесен в зоне деэскалации Идлиб 31 августа. С шести утра сирийская армия приняла решение прекратить боевые действия, чтобы дать местным жителям покинуть зону конфликта по гуманитарному коридору.

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