Госдеп прокомментировал авиаудар ВВС США в Идлибе

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии направил запрос в Госдепартамент США после воздушной атаки американских бомбардировщиков в Идлибе. По информации Минобороны России, авиаудар ВВС США спровоцировал массовые разрушения и жертвы.

В американском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что действовали в интересах граждан США. Авианалет в зоне деэскалации Идлиб в госдепе назвали "точным ударом по террористам".

Также представители госдепа осудили действия российских СМИ, которые якобы "продвигают недостоверные утверждения о положении дел в Сирии". Американские дипломаты ссылаются на то, что сейчас в Сирии наблюдается гуманитарный кризис, спровоцированный режимом Асада.