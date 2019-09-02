Центр по примирению враждующих сторон в Сирии направил запрос в Госдепартамент США после воздушной атаки американских бомбардировщиков в Идлибе. По информации Минобороны России, авиаудар ВВС США спровоцировал массовые разрушения и жертвы.
В американском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что действовали в интересах граждан США. Авианалет в зоне деэскалации Идлиб в госдепе назвали "точным ударом по террористам".
Также представители госдепа осудили действия российских СМИ, которые якобы "продвигают недостоверные утверждения о положении дел в Сирии". Американские дипломаты ссылаются на то, что сейчас в Сирии наблюдается гуманитарный кризис, спровоцированный режимом Асада.
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