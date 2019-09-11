В Великобритании рассказали о новой угрозе из-за ''Большой игры'' с РФ

По словам главы Объединенного командования ВС Патрика Сандерса, Чрезвычайному кабинету при правительстве Великобритании следует начать работать в круглогодичном режиме, поскольку существует вероятность того, что Российская Федерация вновь может начать так называемую "Большую игру". Сообщение об этом распространило издание The Telegraph.

Под термином "Большая игра" подразумевается противостояние на дипломатическом и политическом уровнях между Британской и Российской империями, которое имело место в XIX веке. В те годы все происходило вокруг Афганистана и некоторых соседних земель в Центральной и Южной Азии.

Британский генерал заявил, что власти должны найти новый способ, который поможет более эффективно координировать все ресурсы, которые имеются у правительства — речь идет о военных средствах и различных учреждениях, отвечающих за реагирование на общественные кризисы.

В своем заявлении генерал сослался на отравление Скрипалей в Солсбери, которое произошло в прошлом году. По его мнению, тогда разные правительственные департаменты показали, как могут совместно работать и решать сложные вопросы.

Также Сандерс сказал, что устойчивости государства может помочь новый антикризисный механизм или ситуационный центр — помимо уже имеющегося кризисного кабинета при правительстве (COBRA).

Фото: Pravda.Ru

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