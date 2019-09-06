Над Россией столкнулись два истребителя Су-34

Сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью. Судя по имеющейся информации, оба самолета совершали тренировочные полеты над Липецком.

Отмечается, что в ходе учений ведущий самолет концом крыла задел кабину ведомого, а после того, как летчики попытались отвернуть истребители, они вновь соприкоснулись.

Как сообщается, причиной инцидента стала потеря летчиками визуального контакта. К счастью, пилоты не пострадали, однако истребители Су-34, которые все же удалось посадить, получили довольно серьезные повреждения.

Известно, что оба боевых самолета принадлежат Центру подготовки авиаперсонала и войсковых испытаний российского оборонного ведомства.

Представители ведомства рассказали, что один истребитель потерял законцовку крыла, на которой было установлено радиоэлектронное оборудование.

У второго бомбардировщика в результате столкновения были повреждены кабина, фюзеляж и двигатель, в который попали обломки.

Фото: Pravda.Ru

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