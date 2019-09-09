Минобороны рассекретило документы о пакте Молотова-Риббентропа

Министерство обороны России рассекретило архивы, которые рассказывают о событиях кануна и начального этапа Второй мировой войны. В документах также говорится об угрозе со стороны Польши.

В ведомстве пояснили, что рассекреченные документы позволяют понять, "почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения". Открытый раздел призван бороться с попытками фальсификации истории и пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Некоторые документы представляют собой оценку военной угрозы, которую могли представлять различные страны как самостоятельно, так и в составе военных союзов. Начальник Генерального штаба РККА Борис Шапошников в служебной записке комиссару обороны СССР Клименту Ворошилову отмечает, что наиболее вероятную угрозу для СССР представлял не только военный союз Германии и Италии, но и Польша.

"Советскому Союзу нужно быть готовым к борьбе на два фронта: на западе против Германии - Польши и частично против Италии с возможным присоединением к ним лимитрофов и на востоке против Японии", - написал он.

Ранее Минобороны опубликовало коллекцию архивных документов к 75-летию начала Крымской наступательной операции 1944 года. Представленные для ознакомления широкой общественности материалы посвящены освобождению городов полуострова от фашистских захватчиков.