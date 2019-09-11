В МВД предложили наказывать за инструкции по созданию оружия

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации решили ввести административную ответственность в отношении лиц, которые распространяют в средствах массовой информации и на различных ресурсах в интернете способы производства огнестрельного оружия и различных комплектующих к нему.

На официальном портале нормативных правовых актов было опубликовано соответствующее уведомление. В нем говорится о том, что начата разработка необходимых поправок в действующее законодательство. Речь идет о законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Кроме того, будет задет и закон "О средствах массовой информации".

О конкретных санкциях, которые могут быть применены к нарушителям, в полиции пока не рассказали. Однако известно, что нарушение новых правил будет попадать под Административный кодекс.

Помимо этого, административная ответственность будет налагаться и за информацию, которая показывает, как можно восстанавливать боевые свойства списанного огнестрельного оружия.

Фото: Pravda.Ru

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