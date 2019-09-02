Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по факту хищения средств при проведении работ для ЦНИИ "Электроприбор". Эта компания занимается изготовлением навигационного оборудования для атомных подводных лодок.
Правоохранители проверяют строительство объекта для питерского концерна компании. Строительные работы выполнял коммерческий подрядчик, которого подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Сотрудниками полиции уже был арестован глава компании "ЮиСтрой", которая выполняла контракт подряда для ЦНИИ "Электроприбор".
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