Полиция Челябинска сняла видео о правильном общении с правоохранителями

Главное управление МВД по Челябинской области опубликовало в Instagram видео о том, как правильно разговаривать с полицейскими. Правоохранители назвали свое творение "профилактическим роликом".





Действие видеоролика проходит на улице. В одном из дворов Челябинска на спинке лавочки сидят двое молодых людей. Один из них пинает рядом стоящую урну. К ним подходят два сотрудника полиции. Один из молодых людей начинает оскорблять служителей закона, а другой - попытался ударить полицейского.

Следующим кадром видео показывает, как на самом деле молодые люди должны были себя повести. Начальник ГУМВД Челябинский области Алена Курлович прокомментировала снятый видеоролик.

"Размещение профилактических роликов - это плановая процедура. Мы всегда рассказываем гражданам о том, как жить в рамках закона. В том, чтобы жители правильно общались с представителями власти мы очень заинтересованы", - пояснила глава управления.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что полицейских, снявших на видео пожар самолета SSJ-100 в Москве, наказали. Один из полицейских был уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.

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