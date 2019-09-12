Официальный представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки заявил, что американская сторона согласна пойти на сделку с Польшей и продать государству несколько десятков истребителей пятого поколения F-35.
Сообщается, что речь может идти о контракте, общая стоимость которого достигнет отметки в 6,5 миллиардов долларов.
Судя по предоставленной информации, всего Пентагон намерен передать Военно-воздушным силам Польши 32 боевых самолета. Стоит отметить, что разговоры о сделке между Польшей и США по F-35 начались гораздо раньше — в августе польское правительство сообщало, что обратится к Пентагону с предложением о продаже истребителей.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер дал свой комментарий по этой сделке. По его словам, Польша желает быть главным союзником США на территории Восточной Европы, поскольку Вашингтон начал меньше полагаться на Германию и Францию.
Фото: Pravda.Ru
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