ЦРУ использовало животных для шпионажа в период "холодной войны"

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов Америки рассекретило документы об использовании животных для шпионажа в период "холодной войны".

Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте ЦРУ США.

Согласно предоставленной информации, американское разведывательное ведомство использовало дельфинов, птиц, собак и кошек.

На официальном сайте ЦРУ США в числе прочего, например, опубликована фотография голубя с переносным фотоаппаратом на шее. Отмечается, что камера весила 35 граммов, а ремешок, которым ее прикрепляли к телу птицы — 5 граммов.

В рассекреченных Центральным разведывательным управлением документах также говорится о том, что специалисты изучали возможность применения мигрирующих птиц для разведки на территории Советского Союза.

Дельфинов же на американской военной базе во Флориде пытались использовать для атаки на корабли условного противника. Сообщается, что идея не возымела успех — в полевых условиях дельфины отказывались слушать команды американских разведчиков.

Ранее ФБР опубликовало секретные документы о бегстве Адольфа Гитлера из побежденной Германии в солнечную Аргентину.

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