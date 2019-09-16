Захарова обвинила кино и игры в неправильной демонстрации катастроф

Компьютерные и фильмы безответственно относятся к вопросу освещения катастроф, связанных с оружием массового уничтожения.

Об этом в интервью Telegram-каналу "Расстрига" заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, сообщает "Взгляд".

Индустрия кино и компьютерных игр должна демонстрировать непоправимость и безысходность катастроф, считает Захарова. Но все в точности до наоборот — фильмы и игры якобы легко и безответственно подходят к освещению этого вопроса, отмечает она.

Зрителя, например, сетует официальный представитель МИД РФ, приучают к тому, что "получивший ранение человек может встать, пробежать еще пару километров", затем выстрелить, а после взять "главный приз".