Силовики за год обнаружили террористические ячейки в 17 регионах

Журнал "Полиция России" опубликовал статью под названием "Не допустить ненависти и вражды", в которой приведены некоторые интересные факты. Интервью журналистам издания давал начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных.

Он сообщил, что в течение 2019 года сотрудниками силовых ведомств были обнаружены законспирированные ячейки незаконных бандформирований в 17 регионах России. Также за это время было зарегистрировано 972 преступления террористического характера.