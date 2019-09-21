РФ, КНР и Иран проведут учения в Индийском океане и Оманском заливе

Российская Федерация, Китай и Иран в скором времени проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил глава международного департамента Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Шалтуки, передает ТАСС.

Специалист отметил, что учения с Россией и Поднебесной Иран проведет впервые с Исламской революции — революции в Иране 1979 года.

Никаких прочих подробностей грядущих учений Мохаммад Шалтуки не раскрыл.

Напомним, что в мае текущего года в порту Объединенных Арабских Эмиратов — в Оманском заливе — были атакованы четыре нефтяных танкера. Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон заявил тогда, что атаки на суд были "почти наверняка совершены с помощью морских мин из Ирана".

Иран же, отметим, отрицает участие в нападении, обвиняя США в желании развязывать войну в регионе.

Ранее пресс-служба НАТО упомянула в своей публикации море, которого не существует.

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