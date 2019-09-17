Министерство обороны Соединенных Штатов Америки выступает за сдержанный ответ на нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Об этом, ссылаясь на собственные источники в Пентагоне, сообщает The Washington Post, передает ТАСС.
Согласно предоставленной информации, дать сдержанный ответ на нападение действующему президенту США Дональду Трампу посоветовал глава Минобороны США Марк Эспер.
Конфликт с Ираном, пояснил Эспер, "потенциально дорогостоящий".
Также глава Минобороны США напомнил Трампу о том, что при нападении американские военнослужащие не пострадали, а американской собственности ущерб причинен не был.
Военный ответ, подытожил Марк Эспер, будет "непропорциональным" ответом на атаку Ирана.
Напомним, что Соединенные Штаты Америки считают Иран виновным в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия не поверила доказательствам виновности Ирана, которые Эр-Рияду отправил Вашингтон.
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