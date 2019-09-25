Генерал МВД Александр Мельников задержан в Москве

Полицейские задержали генерал-майора центрального аппарата МВД Александра Мельникова. Его подозревают в покушении на крупное мошенничество. Соответствующее заседание прошло в Басманном суде столицы. Следствие попросило судью заключить Мельникова под стражу до 24 ноября.

На сайте МВД России указано, что Александр Мельников занимает должность первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка. Также он курирует работу изоляторов временного содержания, спецприемников и охранно-конвойную службу.