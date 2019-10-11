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Источник Правда.Ру

Подполковника ФСБ уволили за использование личного телефона

Силовые структуры » ФСБ print

Подполковник контрразведки Михаил Самохин был уволен из ФСБ за то, что использовал личный телефон в служебном помещении, вопреки приказу директора ведомства Александра Бортникова. Самохина обнаружили в служебном помещении сразу с двумя включенными телефонами. Сначала ему объявили строгий выговор, а затем отказались продлевать с ним контракт.

Позже Самохин пытался оспорить решение в суде, однако суд не удовлетворил его иск. Сейчас в ФСБ действуют правила, по которым сотрудники контрразведки должны сдавать собственные телефоны при входе в служебные помещения. На рабочем месте они могут пользоваться обычными кнопочными телефонами без выхода в интернет, которые имеют сертификат безопасности ФСБ.

Позже подполковнику все-таки удалось опротестовать вынесение строгого выговора в Московском гарнизонном военном суде.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что бывшим сотрудникам ФСБ хотят запретить выезд из России на пять лет с момента увольнения со службы. Выезд за границу для бывшего сотрудника ведомства будет ограничен в случаях, когда "существует опасность недружелюбных действий в отношении него со стороны государственных органов зарубежных стран". Речь идет также о провокациях и актах насилия со стороны преступных групп. 

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Темы фсб выговор телефон увольнение подполковник сотовая связь михаил самохин
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