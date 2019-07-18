Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев внес законопроект об ограничении выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ.
Таким образом парламентарий хочет защитить бывших силовиков от неправомерных действий со стороны зарубежных спецслужб. Пискарев предлагает ограничивать выезд экс-сотрудников ФСБ за рубеж на срок до пяти лет. Особенно это коснется тех, кто участвовал в антитеррористических операциях и боролся с наркотрафиком.
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