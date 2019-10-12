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Путин назвал условие для вывода российских войск из Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны print

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что должно произойти, чтобы российские военные покинули территорию Сирии. По его словам, российские военнослужащие уйдут из Сирии после того, как будущие власти Дамаска примут соответствующее решение. Об этом российский лидер рассказал в интервью арабскому телеканалу Sky News Arabia.

"Каждая страна, которая находится в Сирии незаконно, должна немедленно вывести свои войска с территории страны. Если в будущем власти Сирии решат, что российские военные выполнили свою задачу и больше не нужны, то они сразу покинут страну", - пояснил Путин.

Российские лидер подчеркнул, что вопрос об иностранном присутствии в Сирии обсуждался с Ираном, Турцией и США. Путин подчеркнул, что всегда говорил своим коллегам о необходимости избавить Сирию от военного присутствия других стран.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, какую роковую ошибку совершил Дональд Трамп в Сирии. Американский лидер одобрил турецкую военную операцию на севере Сирии, таким образом, убрав буфер между турками и курдами. Они, скорее всего, обратятся за помощью к Башару Асаду и России.

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Темы сирия владимир путин российские войска
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