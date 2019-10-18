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Источник Правда.Ру

Во Франции полиция предотвратила теракт "в стиле 11 сентября"

Силовые структуры print

Французские полицейские задержали человека, которого подозревают в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедший 11 сентября 2001 года.

Об этом сообщает сегодня France Info со ссылкой на заявление министра внутренних дел республики Кристофа Кастанера.

По словам министра, преступника арестовали еще в сентябре.

30-летний француз планировал для совершения теракта угнать самолет. Сообщников себе несостоявшийся террорист искал в соцсетях. Полиция несколько месяцев наблюдала за его поведением. Он планировал совершить теракт в другой стране (в какой именно, пока не уточняется - прим. Правда.ру), поскольку считал Францию чересчур охраняемой.

Кастанер отметил, что это была 60-я попытка нападения, которую полицейским удалось предотвратить с 2013 года.

Напомним, что 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания. В результате погибли 2 976 человек, еще более 4 тысяч были ранены.

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Фото: fr.wikipedia.org

 

Темы теракт франция 11 сентября предотвращен теракт атака на всемирный торговый центр
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