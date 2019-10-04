В 2019 году спецслужбы предупредили в Центральной России четыре теракта

Сотрудники российских спецслужб в текущем году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа.

Об этом в ходе совещания по вопросам безопасности в ЦФО сообщил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, сообщают "РИА Новости".

Специалист отметил, что речь идет о Воронеже, Тамбове, Владимире и Туле.

В период с января по сентябрь этого года правоохранительных органы задержали в Центральном федеральном округе 152 человека, так или иначе причастных к террористической деятельности, сообщил Николай Патрушев.

Также секретарь Совбеза РФ указал губернаторам регионов ЦФО на недостаточной контроль и призвал федеральные и местные власти найти деньги, чтобы обезопасить уязвимые на сегодняшний день объекты.