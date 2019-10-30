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Испытания новейшей ядерной ракеты в России начнутся в январе 2020 года

Силовые структуры » Министерство обороны print

Министерство обороны РФ в начале 2020 года приступит к проведению испытаний новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Принять на вооружение ее планируют в 2021 году после окончания тестов.

Об этом сегодня сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник в российском Министерстве обороны.

"МБР "Сармат" — одна из главных военных новинок, необходимых для стратегического ядерного паритета с США. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал РС-28 очень грозным оружием: у новой системы ограничений по дальности практически нет — она способна атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс", — говорится в материале.

Как отмечает издание, "Сармату" не способны противостоять даже перспективные системы обороны. Уточняется, что процесс создания оружия связан со сложностями технического и организационного характера — так, бросковые испытания планировалось провести еще в 2016 году. Однако, как утверждает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, для подобных систем задержка в два-три года считается адекватной по мировым меркам.

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Темы ракета армия россии ядерное оружие
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