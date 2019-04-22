Американцы рассказали о самом выдающемся российском оружии

Аналитики из известного информационного портала The National Interest опубликовали новую статью — на этот раз про ракетный комплекс РС-28 "Сармат" производства Российской Федерации.
По словам одного из обозревателей портала, "Сармат" на данный момент является "самой выдающейся" ракетной системой в России. Стоит отметить, что в странах Запада комплекс уже прозвали "Сатаной-2".
В США подчеркнули, что "Сармат" может сыграть главную роль в уничтожении ядерного оружия других государств, поскольку РК пятого поколения обладает "почти неограниченным радиусом поражения".
Также подметили и одну из особенностей российского ракетного комплекса. Вместо того, чтобы повышать максимальный вес боеголовки, "Сармат" "заточили" под движение по уникальной траектории, которая практически не позволяет противнику сбить снаряд. Помимо этого, ракетный комплекс работает по технологии "орбитальной бомбардировки", что позволяет нанести удар по США через Южный полюс — то есть, в обход американских средств противоракетной обороны.
Напомним, что начать серийное производство "Сармата" планируют в 2021 году. Ранее прошел ряд испытаний, в ходе которых исправили неточности в работе комплекса и добились максимальной эффективности.
Фото: Pravda.Ru
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