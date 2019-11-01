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ВКС России пополнится новым беспилотником: "Орион" уже в строю

Силовые структуры » Министерство обороны print

 Средневысотный беспилотник большой продолжительности полета "Орион", разработанный группой "Кронштадт", начал поступать в опытно-войсковую эксплуатацию в ВКС России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что ранее "Орион" прошел испытания с вооружением в Сирии.

"В ударном варианте этот летательный беспилотный аппарат может нести до четырех ракет, он их успешно применил в Сирии. Сейчас "Орион" начал поступать в войска на опытную эксплуатацию, после чего будет принято решения о запуске серии и принятии аппарата на вооружение", — цитирует ТАСС слова источника.

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, беспилотник "Орион" "был в Сирии в разведывательно-ударном варианте".

Согласно выводам экспертной комиссии, что "Орион" завершил госиспытания с малым количеством замечаний. Сейчас создается эксплуатационная документация.

"В ВКС уже есть предложения по формированию оргштатных структур для применения тяжелых ударных беспилотников большой дальности и продолжительности полета. Пока представляется, что эти подразделения будут смешанными, то есть с пилотируемыми и беспилотными аппаратами", — добавил Мураховский.

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Фото: soldat. pro

Темы вкс "орион" вооружение беспилотник
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