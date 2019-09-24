В российской армии сформируют первый отряд беспилотных разведчиков

Воинская часть, вооруженная беспилотными летательными аппаратами, будет развернута в Шаталово Смоленской области, сообщает сегодня,24 сентября, ИА «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Новое подразделение оснастят новейшими дронами «Форпост-Р», но позже их заменят на перспективные «Альтиусы».

Это серьезно повысит боевые возможности российских войск на западном стратегическом направлении, считают военные эксперты. БПЛА смогут вести разведку, наносить удары и "подсвечивать" цели для "Искандеров" или "Калибров".

Военный эксперт Антон Лавров считает, что выгодное географическое положение позволит "беспилотникам "Альтиус" патрулировать самый важный участок западной границы, они смогут совершать и полеты вдоль кордона вплоть до Балтийского моря на севере. На юге под их присмотром окажется вся северная граница современной Украины".

Стоит отметить, что место, которое выбрано для дислокации нового разведотряда давно облюбовано воздушными разведчиками: военный аэродром здесь построен еще до Великой Отечественной. В советские годы на нем долгое время базировался 47-й отдельный гвардейский разведывательный авиационный Краснознаменный ордена Суворова Борисовский авиаполк.

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Фото: Министерство обороны РФ