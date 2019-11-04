Личная характеристика срочника, устроившего бойню в части, попала в СМИ

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в забайкальской воинской части, "испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости".

Эта выдержка из социально-психологической характеристики солдата, оказавшейся в распоряжении РБК, проливает свет на кровавую бойню, устроенную рядовым Шамсутдиновым 25 октября в одной из воинских частей, базирующихся в Забайкалье.

Характеристику личности составили военные психологи в ходе обследования военнослужащих воинской части еще до того, как там произошло массовое убийство.

В документе говорится, пишет РБК, что Шамсутдинов занимался рукопашным боем, борьбой, легкой атлетикой и был отлично развит физически. Он также имел навыки владения стрелковым и холодным оружием, интересовался вооруженной борьбой и боевыми действиями. "Способен к оказанию физического воздействия на других", — указано в характеристике.

Психологи также отметили, что Шамсутдинов получал замечания от командиров за нарушение требований безопасности обращения с оружием во время учебно-боевых упражнений и имел взыскание за направление оружия на сослуживцев.

"Отличается упрямством, высокой целеустремленностью, амбициозен, тщеславен. Стремится занять командную должность, хочет быть сержантом. Обладает выраженными лидерскими качествами. Во взаимоотношениях с командирами способен на грубость. Болезненно реагирует на критику в свой адрес, при этом легко критикует других или нарушает их личное пространство. В общении с другими может проявляться ультимативность, невежливость, беспринципность. В воплощении собственных целей настойчив, методичен, расчетлив и последователен", — отмечается в документе.

Психолог отнес Шамсутдинова ко второй группе нервно-психической устойчивости, уточнив, что на фоне гнева, печали и обиды у солдата происходит эмоциональное "застревание".

Напомним, что, как писала Правда. ру, 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев и сразу сдался спецназу. Одни эксперты посчитали, что причиной трагедии могла быть дедовщина в воинской части. Другие увидели в ней проявление системных проблем в российской армии. Комиссия Минобороны пришла к выводу, что срочник таким образом "разрешил" конфликт с одним из офицеров.

Происшествие послужило поводом дискуссии в обществе, разделившемся на два лагеря: одни считают Шамсутдинова жертвой, другие — убийцей. Подробнее читайте в материалах Правда. ру.

Фото: vk.com