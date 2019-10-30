Комиссия Минобороны назвала причины трагедии в воинской части

Комиссия Министерства обороны, которая расследует обстоятельства расстрела солдатом срочной службы своих сослуживцев и двух офицеров в забайкальском поселке Горный, установила причины произошедшего.

Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источник, знакомый с предварительными результатами расследования.

Комиссия пришла к выводу, что у Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.

Источники отметили, что версия о дедовщине, якобы, процветающей в части, и физическом насилии над теперь уже бывшим срочником не подтвердилась.

А вот повышенная психологическая нагрузка во время несения караула, помноженная на, мягко говоря, халатное отношение командования части к обстановке вообще и контролю за подбором состава групп, отправляемых на дежурство, по мнению комиссии вполне могли стать одним из спусковых крючков.

Воинская часть расположена далеко от командования и военной прокуратуры, поэтому начальство спустя рукава относилось к некоторым моментам. "Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения", — цитирует РБК слова источника.

Как писала Правда. ру, 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Горный в Забайкалье. Травмы получили десять человек, восемь из них погибли.

Минобороны, комментируя поступок Шамсутдинова, ранее заявляло, что речь идет о нервном срыве, вызванном личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы.

С такой версией причин трагедии не согласились военный эксперт и эксперт-криминалист, которые, опираясь на свой опыт, заявили, что причиной расстрела военных могла стать дедовщина. Подробнее читайте в материале Правда. ру.

В Кремле трагедию в Забайкалье никак не прокомментировали. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "это не вопросы президента".

Фото: twitter.com