Военные эксперт и криминалист: причина трагедии в Забайкалье -дедовщина

Военные части на территории Забайкалья являются одними из самых проблемных в России с точки зрения дедовщины и неуставных отношений.

Об этом заявил, комментируя ЧП с массовым расстрелом в воинской части в поселке Горный в Забайкалье, полковник запаса Александр Жилин в интервью порталу URA. RU.

"Забайкалье — традиционно тяжелый округ. Во многом из-за географического положения. Существует практика, при которой туда ссылают нерадивых офицеров. Среди военных даже бытует поговорка "Дальше Забайкалья не пошлют" — то есть там изначально сформирована очень конфликтная среда", — приводит слова военного эксперта URA. RU.

По мнению Жилина, причиной расстрела могли стать издевательства, с которыми столкнулся солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов — на это, по его словам, указывает несколько факторов. "Вероятнее всего, пацана довели. Есть важная деталь — среди расстрелянных были офицеры. Представить, что рядовой может физически ответить офицеру из-за какой-то мелочи — это просто невозможно. Кроме того, можно исключить и какое-то помутнение рассудка на фоне новостей из дома — если солдата бросает девушка, то сослуживцев точно никто не убивает", — отмечает Жилин.

Эксперт-криминалист и научный консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин тоже уверен, что причиной расстрела военных в ЗАТО Горный стали именно неуставные взаимоотношения.

Свое видение случившегося он озвучил в интервью забайкальским журналистам.

"Стоя на посту, он (Шамсутдинов - прим. Правда.ру) уже обдумал этот план, поскольку он не первый раз заступал и прекрасно знал, кто где находится. Вопрос, что под раздачу попали офицеры. Либо офицеры были уничтожены как люди, пытавшиеся предотвратить, либо как люди, которые знали, что над ним измывались и ничего не предприняли. От человека, над которым измываются, меньше всего ожидают таких неадекватных действий. Возможно, этот поступок стал для него избавлением от чего-то", — приводит слова Кирюхина портал ZAB. RU.

Оба эксперта считают, что подобные ЧП могут повториться, если особый отдел (контрразведка) не усилит работу по борьбе с дедовщиной на всех уровнях. "У Минобороны уже получалось создавать системы, полностью защищенные от любых проявлений дедовщины. В частности, военные базы РФ в Абхазии. Там особый отдел внимательно следит за любыми конфликтами и жестко их пресекает — эту практику, в том числе, работу с информаторами нужно применять повсеместно", — заключил Александр Жилин.

Напомним, ранее Правда. ру рассказывала, что в пятницу, 25 октября, в Забайкалье 20-летний военнослужащий из тюменского села Вагай Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по своим сослуживцам во время смены караула. В результате стрельбы погибли восемь человек, двое ранены. Предварительной причиной трагедии в военном ведомстве назвали нервный срыв, не связанный с прохождением службы.

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