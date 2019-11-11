"Калашников" выпустит версию АК-12 под стандарт НАТО

Сергей Уржумцев, главный конструктор концерна "Калашников", заявил, что АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО. По словам Уржумцева, речь идет об автомате в калибре 5,56х45.

На данное оружие уже есть заказ. На автомат 7,62х51 уже есть экспортный заказ. Также планируется разработка автомата в калибре 5,56х45 стандарта НАТО.

Сообщается, что в настоящее время есть две версии данного автомата - в калибрах 5,45 и 7,62.

Фото: twitter.com