Экс-глава контрразведки рассказал о своей роли в создании нового оружия

Бывший глава военной контр-разведки ФСБ рассказал о вкладе, внесённом его ведомством в создание передового вооружения в России. Генерал-полковник Александр Безверхний в ходе презентации книги "Военные контрразведчики" из серии ЖЗЛ объяснил, как спецслужбы отвлекали западных шпионов.

По словам Безверхнего, возглавлявшего военную контр-разведку с 2000 по 2015 годы, в девяностые в Российской Федерации была очень велика активность иностранных спецслужб. "Мы фиксировали в те годы попытки создать серьезную агентуру в армии", — заявил он.

В этих условиях контрразведчики активно отвлекали внимание заграничных коллег, выдавая им дезинформацию и специально создавая оперативные ситуации, чтоб занять иностранную агентуру.

Когда в минувшем году президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию сообщил о новых видах стратегического вооружения в арсенале Российской Федерации, Безверхний увидел в этом и заслугу своих коллег. "Я понимал, что наш противник ошарашен, что он об этом не знал", — поделился генерал-полковник.

В целом он высоко оценил роль контр-разведки в возрождении и укреплении российской армии после трудного периода девяностых годов.