Минобороны выплатило компенсации семьям убитых Шамсутдиновым военных

Минобороны России выплатило по 6,68 миллиона рублей семьям военнослужащих, которых убил из автомата срочник Рамиль Шамсутдинов в войсковой части возле посёлка Горный Забайкальского края.

Об этом сообщила "Новая газета" со ссылкой на референта Главного военно-политического управления Минобороны Рустема Клупова.

"За каждого погибшего военнослужащего члены семей в равных долях получили по 6.68 миллиона рублей без учёта должностей и воинских званий. Не получила на сегодняшний день свою долю только мать погибшего капитана Евсеева ввиду того, что давно живёт отдельно и её местопребывание не известно, но деньги для неё зарезервированы", — сказал Клупов.

Кроме того, ведомство рассматривает возможность выплатить родным погибших офицеров и сержанта по 4,2-4,3 миллиона рублей как участникам ипотечно-жилищного кредитования. "Также необходимо отметить, что направлено обращение председателю ВТБ о рассмотрении возможности списания кредитных обязательств погибших военнослужащих", — добавил референт.

По данным тюменских журналистов, состояние Евгения Графова, который выжил при массовом расстреле, но был тяжело ранен в голову, до сих пор тяжелое. Врачи продолжают борьбу за его жизнь. О выплатах или другой поддержке семье Графовых, пишет портал 72. ru, ничего неизвестно.

Напомним, что трагедия произошла в забайкальской воинской части 25 октября. Солдат — срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по своим сослуживцам во время смены караула. В результате стрельбы погибли восемь человек, двое ранены. Его защитой сейчас занимаются адвокаты главы Чеченской республики, а интересы семей, потерявших близких, отстаивают "Офицеры России".

Фото: static. ngs.ru