Минобороны России выплатило по 6,68 миллиона рублей семьям военнослужащих, которых убил из автомата срочник Рамиль Шамсутдинов в войсковой части возле посёлка Горный Забайкальского края.
Об этом сообщила "Новая газета" со ссылкой на референта Главного военно-политического управления Минобороны Рустема Клупова.
"За каждого погибшего военнослужащего члены семей в равных долях получили по 6.68 миллиона рублей без учёта должностей и воинских званий. Не получила на сегодняшний день свою долю только мать погибшего капитана Евсеева ввиду того, что давно живёт отдельно и её местопребывание не известно, но деньги для неё зарезервированы", — сказал Клупов.
Кроме того, ведомство рассматривает возможность выплатить родным погибших офицеров и сержанта по 4,2-4,3 миллиона рублей как участникам ипотечно-жилищного кредитования. "Также необходимо отметить, что направлено обращение председателю ВТБ о рассмотрении возможности списания кредитных обязательств погибших военнослужащих", — добавил референт.
По данным тюменских журналистов, состояние Евгения Графова, который выжил при массовом расстреле, но был тяжело ранен в голову, до сих пор тяжелое. Врачи продолжают борьбу за его жизнь. О выплатах или другой поддержке семье Графовых, пишет портал 72. ru, ничего неизвестно.
Напомним, что трагедия произошла в забайкальской воинской части 25 октября. Солдат — срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по своим сослуживцам во время смены караула. В результате стрельбы погибли восемь человек, двое ранены. Его защитой сейчас занимаются адвокаты главы Чеченской республики, а интересы семей, потерявших близких, отстаивают "Офицеры России".
Фото: static. ngs.ru
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.