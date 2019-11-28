СК: На ФСБ работала преступная частная военная компания

Следственный комитет России признал деятельность частной военной компании "Единые народные общинные товарищества". Об этом сообщил "Коммерсантъ". По информации издания, общественная организация, известная как "Е.Н.О.Т. корп." выполняла различные приказы своих "кураторов" из ФСБ.

Руководитель организации Роман Теленкевич и его приближенные отличились в Донбассе, Сирии и Крыму. Теперь СК обвиняет их в кражах, разбоях, бандитизме и вымогательстве.