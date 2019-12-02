Главу секты арестовали в Екатеринбурге после убийства ребёнка

Глава религиозного объединения "Ученики Христа" Земфиру Гайнуллину арестовали в Екатеринбурге в связи со смертью ребёнка на прошлой неделе. Предположительно, его убили родители по религиозным мотивам.

Также 2 декабря был отправлен под арест Иван Казанцев, отец погибшего мальчика. Его арестовали 29 ноября, вскоре после обнаружения тела ребёнка. У Казанцева — двойное гражданство России и Германии, причём на территории нашей страны регистрации нет. Сам он это объяснил тем, что живёт как странник. Казанцев заявил, что не верит суду, так как "доверяет только Богу".

Земфира Гайнуллина охарактеризована как глава религиозной организации, к которой принадлежат и родители погибшего ребёнка. По некоторым данным, она ещё два дня пыталась оживить мальчика после его смерти. Стоит отметить, что ранее никакой информации о секте под названием "Ученики Христа" не появлялось, и, возможно, это определение дано следствием, а не является самоназванием.

Казанцеву предъявлено обвинение в убийстве, Гайнуллиной — в соучастии. Оба заключены под стражу до 26 января.

Ранее бежавшая мать погибшего ребёнка была задержана и тоже будет возвращена в Екатеринбург.