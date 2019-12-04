Пермский стрелок ранил сотрудника Росгвардии

Один из сотрудников Росгвардии был ранен в ходе задержания неадекватного стрелка в Перми. Это подтвердили официальные представители силовой структуры.

Как передаёт "Интерфакс" со ссылкой на Валерия Грибакина, представителя вневедомственной охраны, её сотрудники в ходе патруля попали под обстрел. Они вызвали ещё один экипаж и общими силами задержали вооружённого ружьём мужчину.

При этом один из росгвардейцев получил ранение. Как уточнил Грибакин, сотруднику уже оказана необходимая помощь, а рана для жизни не опасна.

Напомним, как ранее сообщала "Правда.Ру", ранее судимый 50-летний пермяк в состоянии алкогольного опьянения сперва устроил стрельбу в своей квартире, а затем выглянул в окно и начал стрелять по людям. Одна женщина погибла, ещё по меньшей мере один случайный свидетель получил ранение.

Отметим, что Следственный комитет заявил, что стрелок владел ружьём незаконно; ранее в СМИ появлялась информация, что оружие принадлежало супруге преступника.